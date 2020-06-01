وكيل وزارة الخارجية تطلع سفير نيكاراغوا لدى فلسطين على آخر التطوات السياسية

علم نيكاراغوا

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رام الله - دنيا الوطن

أطلعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، أمل جادو شكعة، سفير نيكاراغوا لدى دولة فلسطين، روبيرتو موراليس على المستجدات السياسية وخطة الضم الإسرائيلية، وطالبت نيكاراغوا بالعمل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لاتخاذ مواقف تواجه المخططات الإسرائيلية.



جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الاثنين، في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله.



وأشادت جادو شكعة بالعلاقات الثنائية والصداقة التاريخية بين الشعبين، وشكرت الجانب النيكاراغوي على مواقفه الداعمة لدولة فلسطين في كافة المحافل الدولية.



كما ناقشت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنموية بين البلدين، من خلال البرامج التنموية الاستراتيجية التي تتفذها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، في مجال الزراعة والصحة في نيكاراغوا وأميركا الوسطى.



بدوره، أكد موراليس مواقف بلاده الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والتزامها بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وموقفها الرافض للاستيطان وخطط الضم المخالفة للقانون الدولي.



وأكد أن بلاده تعمل مع كل دول العالم لمواجهة هذه المخططات. وأشار إلى علاقة الصداقة والروابط المتينة التي تربط بين الشعبين النيكاراغوي والفلسطيني.



وحضر الاجتماع مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" عماد زهيري.