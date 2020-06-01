سفارة فلسطين تصدر تنويهاً "مهما" بخصوص التسجيل والحجز للعودة للضفة من القاهرة

الخطوط الجوية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، أن آخر موعد للتسجيل وحجز الطيران للمواطنين والطلبة المتواجدين بمصر والراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية من خلال شركتي "لاكي تورز" و"جو باص" هو يوم الخميس المقبل .



وقالت السفارة في بيان لها اليوم الاثنين، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه بعد التسجيل لدى الشركات المذكورة أعلاه سيتم رفع كشف الاسماء للجنة الوزارية في فلسطين المسؤولة عن إجلاء العالقين، ومن ثم ترفع الأسماء للأردن الشقيق لأخذ الموافقة، حيث سيتم تحديد مواعيد الرحلات بالاتفاق بين الشركة الناقلة والجهات المستقبلة.



وكانت سفارة فلسطين في القاهرة أعلنت بالأمس إنه بعد التشاور والتواصل مع كافة الجهات فقد تم التوصل إلى إتفاق بتسيير رحلات جوية عبر خطوط طيران "إير كايرو" من القاهرة إلى عمّان، وتم تحديد سعر مقعد المسافر بمبلغ 400 دولاراً أمريكي، على أن يكون المتقدم للتسجيل يمتلك جواز سفر ساري المفعول وهوية الضفة الغربية وبطاقة الجسور الخضراء، وضرورة الإلتزام ببرتوكول وزارة الصحة الفلسطينية الذي سيحدد في حينه سواء في الحجر المنزلي أو الصحي، مع أن يتحمل المسافر كافة تكاليف النقل البري من مطار عمان إلى الجسر ومن الاستراحة في أريحا إلى محافظته.



وأوضحت السفارة، إنه نتيجة للأوضاع الراهنة في العالم والناجمة عن تبعات جائحة (كورونا)، فإن قرار أبنائنا الطلبة بالمغادرة يجب أن يخضغ إلى الدراسة والتروّي والتنسيق مع الجامعة لضمان عدم انقاطعه عن الدراسة نتيجة لصعوبات السفر في ظل إغلاق المجال الجوي في العالم، وعليه فإن دولة فلسطين غير مسؤولة عن إعادة الطلبة إلى جامعاتهم في حال فتحت أبوابها للدراسة وستكون هذه مسؤولية الطالب لوحده.