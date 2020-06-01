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شؤون فلسطينية

عميد المعاهد الأزهرية: لا مكان للمتشددين عندنا والأزهر بمصر قرر قبول 50 طالبًا فلسطينيًا

عميد المعاهد الأزهرية: لا مكان للمتشددين عندنا والأزهر بمصر قرر قبول 50 طالبًا فلسطينيًا
علي النجار عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين
خاص دنيا الوطن
شدد عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، علي رشيد النجار، على أن المعاهد الأزهر، تُعلم طلبتها الدين الإسلامي الوسطي، ولا مكان للمتشددين في المعاهد، كما أنه لا مكان لأي شخص يُخالف منهج الأزهر الشريف.

وقال النجار في حوار تلفزيوني عبر "دنيا الوطن": "جئت إلى هذا المنصب للحفاظ على الوسيطة، وللحفاظ على المعاهد الأزهرية في فلسطين، وتبعيتها للأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية"، مضيفًا: "مصر بما فيها الأزهر الشريف، لا يألو جهدًا في دعم المعاهد الأزهرية بفلسطين".

وكشف أن الأزهر بمصر، أعلن قبول 50 طالبًا فلسطينيًا من المعاهد الأزهر، للالتحاق بأزهر مصر، بدون دفع أي رسوم دراسية، وكذلك يتم منح كل طالب يُقبل في الأزهر مبلغ 750 جنيهًا بشكل شهري، كما أن من أراد أن يسكن يحق له السكن في المدينة الجامعية هناك.

وأشار إلى أنه أصدر قرارًا بأن الكُتب الدراسية التي جاءت من أزهر مصر، كمنحة، يجب أن توزع على طلبة المعاهد الأزهر، مجانًا، بدون تحصيل أي مبلغ، كما أكد أن الدراسة في المعاهد مجانية.

إلى ذلك، أكد النجار أن إدارة المعاهد الأزهرية، حرصت خلال فترة عقد امتحانات الثانوية العامة لطلبتها، اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، في لجان عقد الامتحانات بحيث يبتعد كل طالب عن زميله مسافة مترين وأكثر، وألا يتجاوز عدد الطلاب في كل لجنة عن عشرة، وفي الوقت ذاته لا يُسمح بأي محاولة للغش في هذه الامتحانات، فالغش في المعاهد الأزهرية معدوم، وفق تعبيره.

شاهد حوار عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين علي النجار..

 

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