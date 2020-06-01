مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

وأوضحت الصحيفة، أن الصفقة الضخمة تتضمن فرقاطتين من طراز "فريم بيرجاميني" اللتين كانتا مخصصتين للبحرية الإيطالية، بالإضافة إلى أربع فرقاطات أخريات سيتم بناؤها خصيصا لمصر.



وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل 20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، متعددة المهام، و24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، وقمر للاستطلاع والتصوير الراداري.



وقالت الصحيفة نقلا عن تصريحات لمصدر من رئاسة الوزراء الإيطالية، أنه رغم الكثير من الصعوبات والمعوقات، ومن ضمنها مسألة مقتل الطالب الإيطالي ريجيني في مصر، إلا أن تلك الصفقة تعد بمثابة مهمة القرن، فهي لا تمثل قيمة تجارية وصناعية لإيطاليا فحسب، بل وتأتي ضمن رغبة روما في الحفاظ على علاقات صلبة مع القاهرة، وكذلك الحفاظ على حوار سياسي يختص بالعديد من الملفات المفتوحة بمنطقة شرق المتوسط.



يذكر أن رئيس شركة فينكانتيري للصناعات البحرية الإيطالية، جوزيبي بونو، أقر بوجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز "فريم" بقيمة 1.2 مليار يورو.



من جانبه صرح وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي ماريو، في شهر فبراير الماضي بأن الحكومة الإيطالية لم تتخذ قرارها النهائي بشأن الصفقة المصرية بعد، لكنه ألمح إلى موافقة الحكومة لقطع الطريق على الجانب الفرنسي المنافس، الذي لن يفوت الفرصة في حال عدم إتمام الصفقة مع مصر.





قالت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، إن الحكومة في روما تستعد للموافقة قريبا على أضخم صفقة عسكرية مع مصر تتضمن فرقاطات ولانشات صواريخ، بالإضافة إلى مقاتلات يوروفايتر تايفون.