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شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بطرد رسام كاريكاتير برتغالي

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بطرد رسام كاريكاتير برتغالي
رام الله - دنيا الوطن
عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن إدانته الشديدة لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بطرد رسام الكاريكاتير البرتغالي (فاسكو غارغالو) إثر نشره رسماً بعنوان: "المحرقةً" في مجلة (سابادو) البرتغالية، مثيراً بذلك حفيظة الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب الجرائم البشعة صباح مساء بحق الشعب الفلسطيني الأعزل،
وكان آخرها جريمة إعدام شاب مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة بدم بارد.

وجسد الرسام البرتغالي في رسم الكاريكاتير رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزج بتابوت يمثل الشعب الفلسطيني إلى المحرقة، حيث تعرض إثر ذلك لحملة إسرائيلية شعواء طالبت رئيس الصحيفة بطرده، وذلك في أبشع صور
الإرهاب الفكري المعهود على سلطات الاحتلال ذات السجل الدموي الحافل بقمع وانتهاك حرية الصحفيين، إذ يقبع في سجونها المظلمة 19 صحفياً فلسطينياً، فضلاً عن قتل عشرات الصحفيين على مدار العقود الماضية.

وقال المنتدى في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه": إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وإذ يؤكد تضامنه التام مع الفنان البرتغالي
(فاسكو غارغالو) الذي انتصر لقيم العدالة والإنسانية، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ليدعو الاتحاد الدولي للصحفيين لضرورة حمايته، والحيلولة دون الاستجابة لضغوط الاحتلال الإسرائيلي لطرده من عمله، لاسيما أن نجاح ضغوط الاحتلال في ذلك سيكون خنجراً مسموماً في ظهر حرية الصحافة، وتشجيعاً للاحتلال الإسرائيلي على إرهاب الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.

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