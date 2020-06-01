"الخارجية": 110 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و1779 إصابة بصفوف الجاليات الفلسطينية





وقالت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن فريق العمل المصغر الذي يتابع أوضاع الجاليات الفلسطينية في دول العالم كافة، أفاد أن طاقم العمل المختص بتمديد وتجديد جوازات سفر المواطنين في الخارج أنجز تجديد 3494 جواز سفر، وتمديد 218، في الفترة 22-3-2020 وحتى اعلان نهاية حالة الطوارئ.





جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة في ظل جائحة (كورونا) وإغلاق المؤسسات الرسمية داخل فلسطين وإغلاق المطارات ومنع الحركة في عديد الدول.





وأفاد طاقم العمل المختص أن جزءاً كبيراً من معاملات هذه الجوازات كان قد وصل إلى الوزارة قبل الإعلان الأول عن حالة الطوارئ، ومنها جوازات للاستخدام الخارجي أو جوازات سفر عادية أو بدل فاقد وتالف، بما يعكسه ذلك من جهود كبيرة بذلتها الوزارة سواء في تجميع تلك الجوازات والمعاملات وتصنيفها والتدقيق فيها، أو متابعة جميع الأوراق الثبوتية لحالات التمديد بعد إقرارها والموافقة عليها من قبل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي.





هذا وقام الطاقم بإرسال جميع تلك الجوازات إلى سفارات دولة فلسطين المعنية لإرسالها لأصحابها، وهنا وننوه إلى أن بعض جوازات السفر قد لاتصل في موعدها بسبب إغلاق المطارات أو عدم تمكن البريد الدولي من إيصالها، وذلك بسبب حظر التجوال في عدد من الدول.





وكان توزيع الجوازات التي تم تجديدها على النحو الآتي: 839 الإمارات العربية المتحدة، 335 تركيا، 448 ألمانيا،241 قطر، 4 فرنسا، 3 إندونيسا، 38 سلطنة عمان، 5 ساحل العاج، 6 اليمن، 5 اليونان، 123 مصر، 18 قبرص، 51 البحرين، 63 السويد، 18 اوكرانيا، 4 تونس، 1 سيريلانكا، 1010 المملكة العربية السعودية، 153 العراق، 42 الكويت، 72 الأردن، 50 الدنمارك، 33 النمسا، 55 بلجيكا ولوكسمبرغ، 22 ماليزيا، 2 البانيا، 2 كازاخستان، 7 النرويج، 59 الجزائر، 24 اليمن، 19 السودان، 6 رومانيا، 2 زيمبابوي، 2 سلوفاكيا، 4 فنلندا، 21 كندا، 4 جنوب افريقيا، 9 التشيك، 10 جمهورية الصين الشعبية، 2 كولومبيا، 1 الولايات المتحدة الأمريكية.





وتم تمديد 218 جواز سفر للتسهيل على أبناء الجالية لتمديد إقاماتهم في الدول المضيفة، وكانت على النحو التالي: 46 الإمارات العربية المتحدة ،4 قبرص، 9 اليونان، 10 الكويت، 10 قطر، 2 ايطاليا، 3 مالطا، 4 فرنسا، 41 المانيا، 17 تركيا، 1 فنلندا، 11 روسيا الاتحادية، 2 الصين، 17 تونس، 6 البحرين،4 كندا، 1 كوبا، 1 فنزويلا، 1 اذربيجان، 1 المغرب، 7 بنغلاديش، 6 البرازيل،1 اسبانيا ،1 استراليا ،1 كوريا الشمالية، 2 جنوب افريقيا، 6 ايرلندا ،1 إيران، 3 ساحل العاج، 1 روسيا البيضاء.





وأفادتنا سفارات دولة فلسطين أن إنجاز تجديد وتمديد وإصدار جوازات بدل فاقد وتالف للمواطنين الفلسطينيين من أبناء الجالية، لقي ارتياحاً كبيراً في أوساطها خاصة لتسهيل أمورها بشأن تجديد الإقامات وتسجيل المواليد وتسهيل حركتهم وغيرها من الاحتياجات.



·وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل ثلاث إصابات جديدة في صفوفها ليرتفع عدد الإصابات إلى 790، وتسجيل حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 306، فيما لم تسجل أية وفاة جديدة بسبب الفيروس منذ ثلاثة أيام.





وتتواصل مراكز الجالية ورؤسائها وفعالياتها ومؤسساتها مع الحالات المصابة وتقدم لها العون على المستويين الصحي والمعيشي.





كما أفاد الفريق أنه يتلقى عشرات الاتصالات من أبناء الجالية يومياً ويتفاعل معها، خاصة ما يتعلق منها بقضية العالقين أو ما يتصل بتقديم الخدمات القنصلية لها، وهو ما يشكل ارتياحاً كبيراً لدى الجالية ومؤسساتها.





ويتابع الفريق باهتمام كبير أوضاع الجالية في عموم الولايات الأمريكية للاطمئنان عليها في ظل التدهور الحاصل حالياً في الأوضاع الداخلية في أمريكا.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن نبيل خالد فاخرة (67 عاماً) بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 14، ولم تسجل إصابات جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 57، وعدد حالات التعافي 9.





وتتواصل السفارة والقنصلية مع جميع الحالات المصابة وأسرها للاطمئنان عليها ومساعدتها في أي احتياج تطلبه وفق امكانياتها.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى الكويت تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس (كورونا)، وهي ترقد حاليا في المستشفى وتتلقى العلاج ليرتفع عدد الإصابات إلى 19، وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وتقف إلى جانبها للاطمئنان على صحتها وتلبية أي احتياج ممكن لها.



وفي آخر تحديث للإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بتسجيل 23 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 299، منها 4 حالات في العناية المركزة، 13 حالة تحت العلاج في المستشفى، 104 حالات نشطة في الحجر الصحي ولا تستدعي العلاج في المشافي، في حين تم تسجيل 4 حالات تعافي ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 175، ويبقى عدد حالات الوفاة 3، بعد أن تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالأمس.





هذا وتتواصل السفارة مع جميع الحالات المصابة وأسر الوفيات وتقف إلى جانبها وتقدم لها أية مساعدة ممكنة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان، أن كوادر السفارة وأبناء الجالية والطلبة والعالقين بخير وسلامة، ولم تسجل أية إصابة في صفوفهم، وإنها تتواصل معهم باستمرار وتقدم لهم أية مساعدة ممكنة يطلبونها.





ولا زالت السفارة تتابع قضية العالقين من الطلبة والمواطنين على أمل أن يتمكنوا من المغادرة بعد فتح المجالات الجوية.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 16، تعافي منها 6 حالات ليبقى عدد الحالات النشطة 9، وحالة وفاة واحدة سابقة.





وتؤكد السفارة أن لديها 4 مواطنين عالقين في انتظار فتح المطارات حتى يتمكنوا من العودة.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أنها تتابع أوضاع الرعايا الفلسطينيين والطلبة ولم تبلغ عن أية إصابة جديدة حتى الآن، وتفيد أنها تلقت تبرعات على شكل طرود غذائية عدد 40 مقدمة من طرف جميع يد الخير الجزائرية، وتبرعات من اتحاد الشبيبة الجزائرية على شكل كمامات ومواد تنظيف وتعقيم.





وتواصل السفارة تقديم المساعدات على المحتاجين من أبناء الجالية والطلبة حسب الإمكانيات المتاحة، وتستمر في تسجيل وإحصاء الجالية والطلبة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وتبين من بينهم 37 طالباً عسكرياً.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين إن 110 حالة وفاة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 1779 إصابة و943 حالة تعافي في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.