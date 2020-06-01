صحة غزة: سحب عينات لـ 1400 مستضاف لإنهاء حجرهم الصحي خلال أيام

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب مدير عام الرعاية الاولية لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة مجدي ضهير، إنه سيتم خلال أيام إتمام إجراءات سحب العينات النهائي لنحو (1400) مستضاف في مراكز الحجر الصحي، وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الاصابة بفيروس (كورونا) وذلك ضمن البرتوكول المعتمد لإنهاء فترة الحجر الصحي.



وذكر ضهير في تصريح صحفي عبر موقع الصحة، اليوم الاثنين، أنه سيتم سحب العينات لهؤلاء المستضافين من قبل فريق الاستجابة السريع التابع لدائرة الطب الوقائي والمكون من أطباء وحكماء متخصصين ومدربين.



وأشار إلى أن فريق الاستجابة يقوم بسحب العينات لجميع المستضافين بالحجر مرتين على الأقل خلال فترة استضافتهم المرة الأولى خلال الأسبوع الأول لاستضافتهم، والمرة الثانية قبل نهاية فترة الحجر الصحي الاحترازي، كما يتم سحب العينات خلال هذه الفترة لأي شخص قد تظهر عليه بعض الأعراض، منوها إلى استمرار التنسيق مع المستشفيات وأماكن الحجر والحدود والمعابر.