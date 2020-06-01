قاسم: عدم معاقبة الاحتلال على جرائمه دفعه لارتكاب المزيد



وقال قاسم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، إن عدم معاقبة الاحتلال على جرائمه جعله يتمادى في ارتكاب المزيد.



وأشار قاسم إلى جريمة استشهاد المسعفة رزان النجار التي توافق ذكراها الثانية، وقتلها أثناء تطوعها لإسعاف المشاركين في مسيرات العودة، فضحت عجز المجتمع الدولي عن معاقبة القاتل.



وأوضح أن النجار جسدت قمة الانتماء لقضيتها الوطنية العادلة، ولحسّها الإنساني العظيم.



ولفت قاسم إلى عدم معاقبة الاحتلال دفعه لتكرار جرائمه التي تواصلت، ولم تكن آخرها جريمة قتل الشهيد إياد الحلاق



رام الله - دنيا الوطنندد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم بمواصلة الاحتلال جرائمه ضد أبناء شعبنا دون معاقبة أو حساب.