قاسم: عدم معاقبة الاحتلال على جرائمه دفعه لارتكاب المزيد

قاسم: عدم معاقبة الاحتلال على جرائمه دفعه لارتكاب المزيد
رام الله - دنيا الوطن
ندد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم بمواصلة الاحتلال جرائمه ضد أبناء شعبنا دون معاقبة أو حساب.
وقال قاسم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، إن عدم معاقبة الاحتلال على جرائمه جعله يتمادى في ارتكاب المزيد.
وأشار قاسم إلى جريمة استشهاد المسعفة رزان النجار التي توافق ذكراها الثانية، وقتلها أثناء تطوعها لإسعاف المشاركين في مسيرات العودة، فضحت عجز المجتمع الدولي عن معاقبة القاتل.
وأوضح أن النجار جسدت قمة الانتماء لقضيتها الوطنية العادلة، ولحسّها الإنساني العظيم.
ولفت قاسم إلى عدم معاقبة الاحتلال دفعه لتكرار جرائمه التي تواصلت، ولم تكن آخرها جريمة قتل الشهيد إياد الحلاق
ندد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم بمواصلة الاحتلال جرائمه ضد أبناء شعبنا دون معاقبة أو حساب.
وقال قاسم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، إن عدم معاقبة الاحتلال على جرائمه جعله يتمادى في ارتكاب المزيد.
وأشار قاسم إلى جريمة استشهاد المسعفة رزان النجار التي توافق ذكراها الثانية، وقتلها أثناء تطوعها لإسعاف المشاركين في مسيرات العودة، فضحت عجز المجتمع الدولي عن معاقبة القاتل.
وأوضح أن النجار جسدت قمة الانتماء لقضيتها الوطنية العادلة، ولحسّها الإنساني العظيم.
ولفت قاسم إلى عدم معاقبة الاحتلال دفعه لتكرار جرائمه التي تواصلت، ولم تكن آخرها جريمة قتل الشهيد إياد الحلاق
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