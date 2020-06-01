الصين تطلق قمرين صناعيين إلى المدار المخطط لهما

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رام الله - دنيا الوطن

أرسلت الصين قمرين صناعيين الى الفضاء من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غرب البلاد في الساعة 4:53 مساء يوم الأحد (بتوقيت بكين).



وتم إرسال القمرين إلى المدار المخطط لهما بنجاح، بواسطة الصاروخ الحامل لونغ مارش-2دي.



ويستطيع القمر الصناعي البصري للاستشعار عن بعد، التقاط صور بدقة تصل لحوالي كيلومتر.



وسوف يستخدم في عمليات مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقديرات غلة المحاصيل، والإغاثة من الكوارث. ويستطيع أيضا خدمة مشروعات على الحزام والطريق.



طورت شركة ((هيد-4)) لتكنولوجيا الفضاء ومقرها بكين، الصاروخ الآخر. ويستطيع حمل معلومات حول المدار، بما فى ذلك السفن والمروحيات وانترنت الأشياء.



وكانت عملية الإطلاق اليوم هى المهمة الـ333 لسلسلة الصاروخ الحامل لونغ مارش.