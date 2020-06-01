اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في الولايات المتحدة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت السلطات الأمريكية أكثر من أربعة آلاف شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات على خلفية مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء.



وبحسب إحصاء لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، بلغ عدد المعتقلين أربعة آلاف شخص منذ 26 مايو وحتى صباح اليوم الاثنين، بسبب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عددا من المدن الأمريكية.



هذا ولا تزال الاحتجاجات، التي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال نهب وحرق للمنشآت الحكومية والتجارية، متواصلة رغم فرض حظر للتجول في بعض المناطق ونشر مزيد من رجال الشرطة والحرس الوطني.