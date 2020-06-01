عربي

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز التواصل الحكومي الكويتي الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الصحة بتسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الكويت 27762، فيما تم إحصاء 8 وفيات جديدة بالفيروس والإجمالي 220.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر تسجيل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك وفق ما نقلته (العربية). 

أما وزارة الصحة القطرية فكشفت عن تسجيل 1523 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة.

إلى ذلك سجل العراق 6439 إصابة و205 وفيات بفيروس كورونا حتى أمس الأحد وفقا لوزارة الصحة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن إعادة فرض حظر التجول الكامل في العراق كان ضروريا لمواجهة تفشي وباء كورونا، وذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابة.

ودعا ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على تويتر، الجهات المعنية إلى التطبيق الصارم لإجراءات الحظر إلى جانب تكثيف المسح الميداني النشط للحالات المشتبه بإصابتها من خلال تعقب الملامسين.

وحث إسماعيل جميع العراقيين على اتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية لاحتواء تفشي الفيروس.

وقال "لا يمكن لهذه التدابير تحقيق النتائج المرجوة إلا بتعاون الجميع".

وأكد ممثل المنظمة دعمها المستمر وتعاونها مع السلطات الصحية في العراق وإقليم كردستان لضمان نجاح تدابير مكافحة فيروس كورونا.

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