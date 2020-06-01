الحسيني: إجراءات الاحتلال بوادي الجوز بالقدس ستؤدي لهدم أكثر من ثلث المباني

وأكد الحسيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن قرارات وإجراءات الاحتلال، ستؤدي إلى هدم أكثر من ثلث المباني هناك، بهدف تغيير ملامح وهوية المدينة المقدسة وتهويدها.













رام الله - دنيا الوطنحذرعضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، عدنان الحسيني، من مخطط إزالة المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، عبر هدم أكثر من 200 منشأة تجارية وصناعية.