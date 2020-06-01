المفتي محمد حسين: الجرائم وعمليات القتل لا تمثل شعبنا



وطالب الشيخ محمد حسين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، بعدم السماح لأي جهة باستغلال المشاكل لأهداف غير أخلاقية، وغير وطنية، بهدف نشر الفتنة والفوضى في فلسطين.









رام الله - دنيا الوطنقال مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، إن الجرائم وعمليات القتل لا تمثل شعبنا، داعياً المواطنين لللجوء إلى القانون والوسائل المشروعة لأخذ حقهم عن طريق المحاكم، مؤكداً على أهمية ضبط النفس، للخروج من هذه الظروف الصعبة.