الاتحاد الفلسطيني: كافة الهيئات المحلية ترفض الاتصال مع الاحتلال وأذرعه المختلفة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، موسى حديد، أن كافة الهيئات المحلية، ترفض الاتصال مع الاحتلال وأذرعه المختلفة،

في ظل محاولاته زعزعة صمود أبناء شعبنا، وخلق بعض مظاهر الفوضى والفلتان.



وأوضح حديد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن الاتصال مستمر مع وزارة الحكم المحلي، لدراسة احتياجات الهيئات المحلية، وإيجاد الحلول للقضايا والإشكاليات المشتركة، وآليات دعمها لدعم صمود المواطنين.