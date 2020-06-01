وزير الزراعة: خطة دعم وإسناد لأبناء شعبنا بالأغوار لمواجهة خطة الضم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الزراعة، رياض العطاري عن خطة دعم وإسناد
لأبناء شعبنا في الأغوار؛ لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، في قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز البنية التحتية في المياه.
وأوضح العطاري، أن حماية الأغوار، تتطلب جهداً وطنياً كاملاً من كافة القطاعات والفصائل، لما تمثله من أهمية جغرافية بما نسبته 30% من مساحة الضفة، وتحتوي على 30% من المياه ومثلها من الإنتاجج الزراعي.
أعلن وزير الزراعة، رياض العطاري عن خطة دعم وإسناد
لأبناء شعبنا في الأغوار؛ لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، في قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز البنية التحتية في المياه.
وقال عطاري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن الوزارة تعد مخططاً كاملاً، يقوم على عدة مستويات، أولوها مساعدة المزارعين، وتقديم التعويض لهم نتيجة ما يدمره الاحتلال، والعمل على وقف الاستقطاع الضريبي للمزارعين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، بتوفير خطوط للمياه للمزارعين.
وأشار العطاري إلى أن هذه الخطوات، تأتي في جوهر خطة العناقيد الزراعية، التي أعلنتها الحكومة، بالإضافة إلى مصادقتها على خطة العنقود الزراعي في الأغوار قبل جائحة (كورونا) الأمر الذي عطل مباشرة العمل بها.
وأوضح العطاري، أن حماية الأغوار، تتطلب جهداً وطنياً كاملاً من كافة القطاعات والفصائل، لما تمثله من أهمية جغرافية بما نسبته 30% من مساحة الضفة، وتحتوي على 30% من المياه ومثلها من الإنتاجج الزراعي.
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