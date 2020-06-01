ضريح ياسر عرفات يُفتح مجدداً أمام الجمهور

تقدمت مؤسسة ياسر عرفات، للشعب الفلسطيني بالتهنئة بعيد الفطر المبارك، متمنية الصحة والسلامة لجميع أفراد شعبنا، وعلى ضوء القرارات الحكومية الأخيرة، المتعلقة بإجراءات مكافحة فيروس (كورونا)، فإن المؤسسة تدعو شعبنا لقراءة الفاتحة والترحم على روح الشهيد ياسر عرفات، في ضريحه المفتوح الآن أمام الجمهور.





رام الله - دنيا الوطنوقالت: فيما يتعلق بالمتحف، فإن المؤسسة الآن بصدد وضع بروتوكول كامل، ويشمل الإجراءات الوقائية، بما في ذلك المحافظة على التباعد الاجتماعي، واستخدام أدوات الحماية اللازمة، وعندما يكتمل وضع البروتوكول، وتحديد الإجراءات اللازمة للزيارة، سوف يتم إعادة فتح المتحف أمام الجمهور، ونتوقع أن يكون ذلك يوم الأحد الموافق 7/6/2020، وسوف تقوم المؤسسة بنشر تعليمات السلامة أثناء الزيارة قبل هذا التاريخ.