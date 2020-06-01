صور: وزارة الزراعة بغزة تفتتح موسم البطيخ وتوقعات بإنتاج 5 آلاف طن































رام الله - دنيا الوطنتفقد وكيل وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم القدرة، مزارعي البطيخ في شمال قطاع غزة، وذلك خلال جولة قام بها صباح اليوم الاثنين 1 حزيران/ يونيو 2020، بحضور مدراء المديريات والإدارات العامة بالوزارة، بالإضافة الى لفيف من المزارعين.وعبر القدرة عن سعادته الغامرة بافتتاح موسم البطيخ الذي وصفه بالمتميز، مشيراً إلى أن قطاع غزة لديه اكتفاء ذاتي للسنة العاشرة على التوالي من محصول البطيخ.وأوضح القدرة، أن مساحة الأرض المزروعة بالبطيخ هذا العام حوالي 4500 دونم، منها 3000 مطعم، من المتوقع أن تنتج 5 آلاف طن، ما يعني، أن هناك اكتفاءً ذاتياً من البطيخ، وبالتالي نجاح سياسة إحلال الواردات التي تتبعها الوزارة، مشيراً إلى أن الكمية المنتجة سنويّاً من البطيخ، تغطي احتياجات القطاع بالكامل.وأشار إلى أن محصول البطيخ، يعتبر أحد أهم محاصيل الفاكهة التي تزرع في قطاع غزة على نطاق واسع، حيث شهدت المساحة المزروعة بالبطيخ خلال الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة، ويعود ذلك لانتشار فكرة تطعيم الخضار، والتي كان لها دور في إيجاد الحلول لكثير من المشكلات التي تواجه زراعة البطيخ في قطاع غزة، وخاصة على صعيد الأمراض التي تصيب البطيخ.وفى سياق الجولة، تفقد القدرة مراكز بيع البطيخ في منطقة بيت لاهيا، وشهد عمليات البيع، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به المزارعون فى تأكيد الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني.أما المزارع رمضان أبو غزال، فأشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بجهود مشكورة، حيث شجعت المزارعين المحليين على زراعة البطيخ "دون قلق أو خوف تجاه عدم تسويق منتجاتهم في الأسواق ومنافسة المنتج المستورد لها".وطالب الوزارة بالسعي لتصدير الكميات، ما أمكن الى الاسواق الخارجية، حتى تعم الفائدة على المزارع والتاجر والعامل، مما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.