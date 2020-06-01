شؤون فلسطينية

صور: وزارة الزراعة بغزة تفتتح موسم البطيخ وتوقعات بإنتاج 5 آلاف طن

صور: وزارة الزراعة بغزة تفتتح موسم البطيخ وتوقعات بإنتاج 5 آلاف طن
جانب من الجولة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وكيل وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم القدرة، مزارعي البطيخ في شمال قطاع غزة، وذلك خلال جولة قام بها صباح اليوم الاثنين 1 حزيران/ يونيو 2020، بحضور مدراء المديريات والإدارات العامة بالوزارة، بالإضافة الى لفيف من المزارعين.

وعبر القدرة عن سعادته الغامرة بافتتاح موسم البطيخ الذي وصفه بالمتميز، مشيراً إلى أن قطاع غزة لديه اكتفاء ذاتي للسنة العاشرة على التوالي من محصول البطيخ.

وأوضح القدرة، أن مساحة الأرض المزروعة بالبطيخ هذا العام حوالي 4500 دونم، منها 3000 مطعم، من المتوقع أن تنتج 5 آلاف طن، ما يعني، أن هناك اكتفاءً ذاتياً من البطيخ، وبالتالي نجاح سياسة إحلال الواردات التي تتبعها الوزارة، مشيراً إلى أن الكمية المنتجة سنويّاً من البطيخ، تغطي احتياجات القطاع بالكامل.

وأشار إلى أن محصول البطيخ، يعتبر أحد أهم محاصيل الفاكهة التي تزرع في قطاع غزة على نطاق واسع، حيث شهدت المساحة المزروعة بالبطيخ خلال الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة، ويعود ذلك لانتشار فكرة تطعيم الخضار، والتي كان لها دور في إيجاد الحلول لكثير من المشكلات التي تواجه زراعة البطيخ في قطاع غزة، وخاصة على صعيد الأمراض التي تصيب البطيخ.

وفى سياق الجولة، تفقد القدرة مراكز بيع البطيخ في منطقة بيت لاهيا، وشهد عمليات البيع، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به المزارعون فى تأكيد الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

أما المزارع رمضان أبو غزال، فأشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بجهود مشكورة، حيث شجعت المزارعين المحليين على زراعة البطيخ "دون قلق أو خوف تجاه عدم تسويق منتجاتهم في الأسواق ومنافسة المنتج المستورد لها".

وطالب الوزارة بالسعي لتصدير الكميات، ما أمكن الى الاسواق الخارجية، حتى تعم الفائدة على المزارع والتاجر والعامل، مما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.














أخبار ذات صلة

الجبهة الشعبية: أدوات منظمة التحرير أصبحت &#34;خردة&#34; والقيادة الحالية تتبع &#34;ديمقراطية الكتاكيت&#34;

الجبهة الشعبية: أدوات منظمة التحرير أصبحت "خردة" والقيادة الحالية تتبع "ديمقراطية الكتاكيت"

الحسيني: إجراءات الاحتلال بوادي الجوز بالقدس ستؤدي لهدم أكثر من ثلث المباني

الحسيني: إجراءات الاحتلال بوادي الجوز بالقدس ستؤدي لهدم أكثر من ثلث المباني

&#34;الديمقراطية&#34;: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

"الديمقراطية": آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

شاهد: الأوقاف بغزة تُعلن موعد إعادة فتح المساجد والإجراءات الجديدة

شاهد: الأوقاف بغزة تُعلن موعد إعادة فتح المساجد والإجراءات الجديدة

المفتي محمد حسين: الجرائم وعمليات القتل لا تمثل شعبنا

المفتي محمد حسين: الجرائم وعمليات القتل لا تمثل شعبنا

الاتحاد الفلسطيني: كافة الهيئات المحلية ترفض الاتصال مع الاحتلال وأذرعه المختلفة

الاتحاد الفلسطيني: كافة الهيئات المحلية ترفض الاتصال مع الاحتلال وأذرعه المختلفة

وزير الزراعة: خطة دعم وإسناد لأبناء شعبنا بالأغوار لمواجهة خطة الضم

وزير الزراعة: خطة دعم وإسناد لأبناء شعبنا بالأغوار لمواجهة خطة الضم

ضريح ياسر عرفات يُفتح مجدداً أمام الجمهور

ضريح ياسر عرفات يُفتح مجدداً أمام الجمهور

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

الحسيني: إجراءات الاحتلال بوادي الجوز بالقدس ستؤدي لهدم أكثر من ثلث المباني

الحسيني: إجراءات الاحتلال بوادي الجوز بالقدس ستؤدي لهدم أكثر من ثلث المباني

&#34;الديمقراطية&#34;: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

"الديمقراطية": آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

المفتي محمد حسين: الجرائم وعمليات القتل لا تمثل شعبنا

المفتي محمد حسين: الجرائم وعمليات القتل لا تمثل شعبنا

الاتحاد الفلسطيني: كافة الهيئات المحلية ترفض الاتصال مع الاحتلال وأذرعه المختلفة

الاتحاد الفلسطيني: كافة الهيئات المحلية ترفض الاتصال مع الاحتلال وأذرعه المختلفة

وزير الزراعة: خطة دعم وإسناد لأبناء شعبنا بالأغوار لمواجهة خطة الضم

وزير الزراعة: خطة دعم وإسناد لأبناء شعبنا بالأغوار لمواجهة خطة الضم

ضريح ياسر عرفات يُفتح مجدداً أمام الجمهور

ضريح ياسر عرفات يُفتح مجدداً أمام الجمهور

برهوم: العنصرية لدى الاحتلال والولايات المتحدة سياسات خطيرة يجب فضحها

برهوم: العنصرية لدى الاحتلال والولايات المتحدة سياسات خطيرة يجب فضحها

التعبئة والتنظيم: فتح تُعد برنامجاً وطنياً لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

التعبئة والتنظيم: فتح تُعد برنامجاً وطنياً لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

منوعات

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ&#34;كورونا&#34;

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ"كورونا"

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس &#34;كورونا&#34;

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس "كورونا"

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل &#34;لا كاسا دي بابل&#34;؟

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل "لا كاسا دي بابل"؟

عربي

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

شاهد.. لبنان: تُجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

شاهد.. لبنان: تُجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

الحكومة العراقية تمنع (خلايا الأزمة) من إعلان أعداد مصابي (كورونا)

الحكومة العراقية تمنع (خلايا الأزمة) من إعلان أعداد مصابي (كورونا)