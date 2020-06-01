برهوم: العنصرية لدى الاحتلال والولايات المتحدة سياسات خطيرة يجب فضحها

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، إن مشهد قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي للشاب الفلسطيني المقدسي، إياد الحلاق، بدم بارد، ومشهد قتل الأمن الأمريكي المواطن الأسود جورج فلويد، خنقًا حتى الموت، يعكس عقيدة وثقافة الكراهية والعنصرية والتطرف، التي بنيت عليها هذه الأجهزة.



وأوضح برهوم في تصريح صحفي عبر الموقع الرسمي للحركة، أن هذه الأجهزة، تمنح الشرعية والغطاء لارتكاب جرائمها وانتهاكاتها، من قبل قياداتها السياسية في الإدارة الأمريكية وإسرائيل، والتي عمدت إلى مأسسة وتصدير العنف والإرهاب إلى كثير من دول العالم، والتي لطالما عانى منها الشعب الفلسطيني، وكثير من شعوب المنطقة.



وشدد برهوم على أن هذه السياسات الخطيرة في التعامل مع البشرية، بحاجة إلى فضحها والوقوف في وجهها من قبل كل أحرار العالم، والمدافعين عن الحرية وكرامة الإنسان.