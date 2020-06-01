التعبئة والتنظيم: فتح تُعد برنامجاً وطنياً لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن نائب مفوض التعبئة والتنظيم في حركة (فتح) عبد المنعم حمدان، أن الحركة تعد برنامجاً وطنياً؛ لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، محورها التصدي لمخططات الاحتلال ميدانياً.



وأكد حمدان في حديث في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، بأنه على أبناء شعبنا وكوادر الحركة التحرك ميدانياً؛ للتواجد في الميدان، وعدم السماح لعصابات الاستيطان بالتنعم بأراضينا، من خلال خلق حالة وطنية شاملة على هذا الصعيد.