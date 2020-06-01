شؤون فلسطينية

المالكي: رئيس الوزراء يترأس غداً الوفد الفلسطيني لاجتماع المانحين عبر تقنية الفيديو

المالكي: رئيس الوزراء يترأس غداً الوفد الفلسطيني لاجتماع المانحين عبر تقنية الفيديو
وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
بمشاركة رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، ومجموعة الدول 
المانحة، يُعقد غداً الثلاثاء اجتماع المانحين برئاسة النرويج عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) لمواصلة تقديم الدعم المادي والاقتصادي لدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن رئيس الوزراء، سيلقي كلمة خلال الاجتماع، تتركز حول صعوبة الوضع المالي لفلسطين، بسبب الحصار الإسرائيلي وفيروس
 (كورونا).

وشدد المالكي على أهمية هذا الاجتماع لتوفير الدعم للمشاريع التنموية في فلسطين، حيث سيتم تقديم مداخلات هامة على مستوى وزراء خارجية أوروبيين ودول عربية، إضافة إلى مناقشة تقرير المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مؤكداً أن موضوع الضم، سيتم التركيز عليه خلال الاجتماع، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي.

وأعرب المالكي عن أمله في أن يشكل اجتماع المانحين غداً دعماً كبيراً للاقتصاد الفلسطيني، وإدانة واضحة لموضوع الضم، وكذلك الحديث عن كيفية دعم العديد من المشاريع التي ستقدمها دولة فلسطين، خلال هذا الاجتماع. 

وفيما يتعلق برسالة وزير الخارجية الصيني لفلسطين، اعتبر المالكي أنها تشكل أقوى وأوضح المواقف لرفض الضم الإسرائيلي، مؤكداً أنه سيتم تجيير كل المواقف الدولية الصادرة في الإطار من أجل تشكيل أكبر حالة ضغط على إسرائيل لمنعها 
من الإقدام على مثل هذه الخطوة.

ولفت إلى أن القيادة، ستكثف من اتصالاتها خلال هذا الشهر مع مختلف المسؤولين في دول العالم في إطار ممارسة الضغوط على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي، حسب تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس.

وأعرب المالكي عن أمله بأن يصدر موقف جماعي من قبل الاتحادين الأوروبي الأفريقي ومجلس الأمن، مشيراً إلى إمكانية التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن؛ لحشد موقف دولي رافض.

وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى مطالبة فلسطين بتفعيل مجلس السفراء العرب من أجل تكثيف الاتصالات الدولية، ووضعهم في صورة الاتصالات الجارية، لمنع مخططات الضم.

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