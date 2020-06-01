المحافظ الرجوب: إلقاء القبض على مشتبه بقتل المواطن عمار

المواطن المغدور فارس عمار

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ جنين، أكرم الرجوب: إن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على مشتبه به بمقتل المواطن فارس عمار، صباح اليوم.



وأوضح الرجوب في بيان نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، اليوم الاثنين، أنه فور ورود المعلومة للأجهزة الأمنية حول مقتل المواطن عمار (42 عاماً) باشرت بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة، لتقود معلومة استخبارية دقيقة لتحديد هوية ومكان وجود المشتبه به الرئيس في ارتكاب الجريمة.



وتابع: توجهت وحدة أمنية خاصة مشتركة من الأجهزة الأمنية، وتمكنت من اعتقاله، ويتم التعامل معه من قبل جهات الاختصاص الشرطية؛ لاستكمال إجراءات التحقيق لدى النيابة العامة.



وفتحت النيابة العامة والشرطة، صباح اليوم الاثنين تحقيقاً بمقتل مواطن يبلغ من العمر (42 عاماً) من سكان مخيم جنين.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة، يفيد بوصول مواطن بحالة صحية حرجة إلى مشفى جنين الحكومي، نظراً لإصابته بعدد من الأعيرة النارية، وأعلن الأطباء لاحقاً عن وفاته متأثراً بإصابته، وعلى الفور تحركت قوة من فرع المباحث العامة، وقسم التحقيق، وبحضور وكيل النيابة والطبيب الشرعي إلى المشفى، للكشف على الجثمان، للوقوف على ملابسات الحادثة، وتحركت قوة من فرع المباحث العامة إلى مسرح الجريمة للكشف عليه.



وأضاف: أن النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على الجثمان، وإحالته لمعهد الطب العدلي في محافظة نابلس؛ للوقوف على ملابسات الحادثة.