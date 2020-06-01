دولي

تفتيش دقيق ومراقبة كل 15 دقيقة.. ماذا يخشى المحققون من الشرطي المتهم بقتل فلويد؟

تفتيش دقيق ومراقبة كل 15 دقيقة.. ماذا يخشى المحققون من الشرطي المتهم بقتل فلويد؟
ديريك شوفين
أفاد مصدر في السجن الذي يحتجز فيه ديريك شوفين، المتهم بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد في ولاية مينيسوتا، بأنه موضوع تحت المراقبة الدائمة في زنزانة انفرادية، خشية إقدامه على الانتحار.

ونقلت "الحرة" عن موقع TMZ عن المصدر قوله إن شوفين لديه كاميرا تراقب تصرفاته على مدار الساعة، فيما يفحص رجال الشرطة زنزانته بانتظام.

وكان شوفين قد اعتقل مساء يوم الجمعة الماضي، بعد ثلاثة أيام من اعتقال فلويد على يد أربعة من عناصر الشرطة، ووفاته خلال الاعتقال.

ويواجه شوفين اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثالثة، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية بسبب جثوه على عنق جورج لمدة 8 دقائق و 46 ثانية.

والشرطيون الأربعة تم فصلهم عن العمل، لكن الثلاثة الآخرين لم يعتقلوا حتى الآن.

وأكد المصدر بسجن مقاطعة رامزي في سانت بول أن شوفين لم يتواصل حتى بصريا مع أي شخص عند وصوله السجن.وأضاف "قيل لنا إن تشوفين تم إخضاعه لعملية تفتيش جسدية دون ملابس للبحث عن أي مواد محظورة مخفية قبل أن يرتدي ملابس السجن ويقتاد إلى زنزانة انفرادية".

وقد أثار مقتل فلويد ردود فعل واسعة داخل أميركا وخارجها.

وقال المصدر إن شوفين "حاليا في عزلة ويراقب باستمرار. هناك كاميرا في زنزانته تراقبه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى حراس يراقبون التغذية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. علاوة على ذلك، يتم فحصه شخصيا كل 15 دقيقة" حسب ما نقلت الصحيفة عن المصدر.وإضافة إلى العقوبة التي قد تصل إلى عشرات السنين، في حال إدانته، تلقى شوفين ضربة قوية بعدما طلبت زوجته الطلاق منه بسبب الحادثة، حسب تقارير.

ومع ذلك، ذكرت موقع TMZ أن هذه الإجراءات عادية بالنسبة للأشخاص الذين يوضعون في الحبس الانفرادي بهذا القسم من السجن، ولا تعني في حد ذاتها أن الضابط السابق لديه "نزعة انتحارية".

 وحسب المصدر الذي تحدث لموقع TMZ،  فإن تشوفين يقضي 23 ساعة في زنزانته وساعة واحدة استراحة في منطقة مغلقة.

 ولديه إمكانية الوصول إلى الكتب وأقلام الرصاص والورق مع سرير مثبت على الأرض ملصقه به وسادة، "ليس أكثر من ذلك"، حسب المصدر. ورفض متحدث باسم سجن مقاطعة رامزي التعليق.

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