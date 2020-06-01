شؤون فلسطينية

اشتية يُؤكد استكمال الخطط المتعلقة بوقف الاتفاقيات مع إسرائيل

اشتية يُؤكد استكمال الخطط المتعلقة بوقف الاتفاقيات مع إسرائيل
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
دان رئيس الوزراء، محمد اشتية، اغتيال قوات الاحتلال الشهيدين إياد الحلاق، وفادي قعد، وتقدم بالعزاء لعائلتيهما.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، "على إسرائيل وقف سياسة إطلاق النار من أجل القتل، والتي تودي بأرواح شبابنا، وهذه سياسة ممنهجة يعتمدها الاحتلال".

وأضاف، "مجلس الوزراء سيعمل في جلسته على استكمال الخطط المتعلقة بقرار القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والتي أوقفت العمل بكافة الاتقافيات مع إسرائيل، كون إسرائيل، أعلنت وبدأت بممارسة بعض إجراءات الضم لبعض الأراضي الفلسطينية.

وطالب اشتية، دول العالم بالتصدي للقرار الإسرائيلي، ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضاً وشعباً، وعلى مشروعنا السياسي التحرري، وعلى الأمن الإقليمي أيضاً.

وتحدث رئيس الوزراء عن انتهاكات الاحتلال ومخطط الضم، واجتماع المانحين، ودعوة المواطنين للالتزام بشروط السلامة العامة لمواجهة فيروس (كورونا)، وقضايا أخرى.

وتابع: مضى أسبوع على فتح الأماكن التجارية والأماكن العامة، وحتى لا نعود إلى إجراءاتنا السابقة، نطالب المواطنين بالالتزام بشروط السلامة في أماكن العمل والمساجد والكنائس، مشيراً إلى أن هناك إصابة بفيروس (كورونا) في قرية حجة في قلقيلية، و4 حالات تعافٍ في بيت أولا بالخليل.

وأشار اشتية إلى أنه سيتم تقديم تقرير شامل للوضع الاقتصادي والمالي، لاجتماع الدول المانحة غداً، والذي سيعقد بحضور 40 دولة ومؤسسة، وسيكون على مستوى الوزراء، لدعم الاقتصاد والمؤسسات، وتعزيزها للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 67، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة على أساس الشرعية والقانون الدولي، مؤكداً أهمية الاجتماع من ناحية التوقيت، وجدول الأعمال.

وأوضح رئيس الوزارء، أنه سيتم خلال الجلسة، مناقشة إنشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الأموال والمصاريف العامة، وسيتم رفع التوصية بهذا الخصوص إلى سيادة الرئيس للمصادقة عليها.

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