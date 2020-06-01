غزة: وفاة طفل وإصابة ستة بحادث مروري على شارع صلاح الدين بالوسطى





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمرور، بقطاع غزة، اليوم الاثنين، عن وقوع حادث مروري بالقرب من موقع الكتيبة 14 على شارع صلاح الدين، بالمحافظة الوسطى.وأفادت دائرة المرور في تصريح مقتضب، أن الحادث أدى لوفاة الطفل عبيدة إبراهيم البرس، (سبع سنوات)، بالإضافة لست إصابات في حادث مروري "إصطدام مركبة من نوع فيرنا في عامود" بالقرب من موقع الكتيبة 14 على شارع صلاح الدين بالمحافظة الوسطى.