توكل كرمان للشعب الأمريكي: "أنتم أحباب الله"

رام الله - دنيا الوطنأشادت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، بالمظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مُدن أمريكية على خلفية مقتل المواطن من ذوي البشرة السمراء، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.ووجهت كرمان رسالة إلى الشعب الأمريكي في تغريدة عبر (تويتر) جاء فيها: "إلى الشعب الأمريكي العظيم، وهو يكافح ويؤكد نضاله التاريخي الممتد ضد التمييز، ويجعل العالم أكثر حرية وأماناً.. أنتم أحباب الله وطوبى لكم".وتتزامن تغريدة كرمان مع دخول الحرس الأمريكي ولاية مينيسوتا؛ لاحتواء الاحتجاجات المشتعلة في مدينة مينيابوليس، بعد تجدد أعمال العنف.وأمر حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، بنشر قوات إضافية من الحرس الوطني، داعياً إلى أقصى درجات التشدد مع المتظاهرين، وسط مخاوف من ازدياد أعمال العنف.وقال حاكم مينيسوتا، تيم فالز: إنه أمر بتعبئة عامة لعناصر الحرس الوطني في الولاية، البالغ عددهم 13 ألفاً، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.وقال الحاكم: إنه بحث مع البنتاجون، نشر قوات من الجيش، وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) بأن الشرطة العسكرية، وضعت في حال تأهب بطلب من ترامب، وهي بدورها خطوة غير مسبوقة منذ عقود.كما أعلنت السلطات في وقت سابق، إغلاق البيت الأبيض على خلفية احتجاجات، السبت، فيما استمرت التظاهرات ليوم الاثنين أيضاً.