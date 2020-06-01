تسجيل أكبر زيادة بالإصابات بـ (كورونا) في الصين منذ أسابيع





وكانت الصين، أعلنت أمس الأحد، عن رصد حالتي إصابة، وفدتا من الخارج أيضاً.



وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، أن الحالات المسجلة في سيتشوان، جاءت على رحلة طيران من مصر، مضيفاً أن ست حالات أخرى، لا تظهر عليها أعراض، كانت على نفس الرحلة.



ولا تسجل الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ضمن حالات العدوى المؤكدة (كورونا) وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، جراء الإصابة بالفيروس.



وأفادت اللجنة أيضاً بتسجيل 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض في البر الرئيسي يوم الأحد، مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق، حيث أظهرت البيانات أن مجمل الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83017 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الصين، تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا) خلال ثلاثة أسابيع تقريباً برصد 16 حالة جديدة يوم الأحد 31 أيار/ مايو 2020، وذلك في قفزة للحالات الوافدة من الخارج، بإقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد.وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان نقلته (مونتي كارلو) الدولية، اليوم الاثنين، أن كل الحالات الجديدة هي لمسافرين قادمين من الخارج 11 منهم في سيتشوان.