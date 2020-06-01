شؤون فلسطينية

قدري أبو بكر: تقرر استمرار البنوك بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء

قدري أبو بكر: تقرر استمرار البنوك بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء
رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن البنوك مستمرة بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء، إلى حين تطوير مؤسسة مصرفية؛ لتصبح بنكاً خاصاً بهم.

وأضاف أبو بكر، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن اجتماعاً عقد أمس، بتعليمات من الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، ووزارة المالية، وهيئة الأسرى، وسلطة النقد، وممثلين عن البنوك، وتم الاتفاق خلاله على استمرار البنوك بصرف مخصصات الأسرى وذوي الشهداء، إلى حين الانتهاء من تطوير المؤسسة المصرفية للإقراض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتصبح بنكاً خاصاً بهم.

وأوضح، أن فكرة إنشاء هذا البنك، جاءت بعد قرار "الحاكم العسكري الإسرائيلي" في التاسع من آذار/ مارس المنصرم، الذي حذر فيه البنوك من الاستمرار بصرف مستحقات ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء.

وأكد أبو بكر، أنه سيتم إنجاز البنك خلال أربعة شهور، ما يعد إنجازاً وطنياً، كون التوقف عن صرف رواتبهم، يستهدف تاريخ ونضال وتضحيات الأسرى والشهداء.

ولفت إلى أن جلسة مجلس الوزراء، التي ستعقد اليوم الاثنين، ستقر البنك، وسيتم رفع توصية للرئيس محمود عباس؛ للمصادقة عليها.

وكان رئيس الوزراء، أعلن في الثامن من الشهر المنصرم، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات بحقها.

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