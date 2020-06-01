الاحتلال يُبعد المقدسي أحمد أبو غزالة عن الأقصى أسبوعًا





وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن سلطات الاحتلال، أبعدت الشيخ أحمد أبو غزالة عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع مع مراجعة شرطة مركز "القشلة" الأسبوع المقبل لتجديد قرار الإبعاد.



وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت منزل الشيخ أبو غزالة في منطقة باب حطة، واستدعته للتحقيق في مركز "القشلة".



يذكر، أن شرطة الاحتلال، أبعدت خلال اليومين الماضيين، عددًا من الشخصيات المقدسية، والمرابطين في الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، من بينهم خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري.







رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد مقدسي من سكان باب حطة بالقدس القديمة عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوع.