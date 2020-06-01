دولي

(والا) الإسرائيلي: شهر على موعد الضم ونتنياهو يحتفظ بالخرائط كَسِر

(والا) الإسرائيلي: شهر على موعد الضم ونتنياهو يحتفظ بالخرائط كَسِر
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، أنه تبقي شهر واحد فقط، على الموعد المحدد للبدء بالضم، وفرض السيادة الإسرائيلية، على مناطق ومستوطنات الضفة الغربية. 

وذكر الموقع الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحتفظ بخرائط الضم كَسِر، وحتى أن وزير الجيش غانتس، ووزير الخارجية أشكنازي، لم يطّلعا على هذه الخرائط. 

وكشف الموقع وفق ما ترجمه (عكا للشؤون الإسرائيلية)، أنه بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض)، سيعرض نتنياهو على الحكومة، وكنيست وكابينت، المصادقة على مخطط الضم بالأول من تموز/ يوليو المقبل. 

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن مخطط الضم، وفقاً لـ (صفقة القرن) الأمريكية، يتضمن فرض السيادة الإسرائيلية على 30% من مناطق الضفة الغربية، وإبقاء 70% للفلسطينيين.

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