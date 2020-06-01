شؤون فلسطينية

الآن.. رواتب موظفي السلطة المتقاعدين على الصرافات الآلية في البنوك

الآن.. رواتب موظفي السلطة المتقاعدين على الصرافات الآلية في البنوك
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الصرافات الآلية والبنوك المحلية، صباح اليوم الاثنين الموافق 1 حزيران/ يونيو 2020 ، بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

وكانت صفحة رواتب دولة فلسطين والترقيات، قد أعلنت الجمعة عن صرف رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو يوم الأربعاء المقبل، عبر الصرافات بنفس النسبة السابقة للمحافظات الشمالية والجنوبية.

وأفادت الصفحة، أنه سيتم خصم يومي عمل حسب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2000 بتاريخ 13/5/2020 ( باقتطاع يوميْ عمل من موظفي الحكومة مدنيين وعسكريين ويستثنى من القرار ممن رواتبهم أقل من 2000 شيكل).

وتوقعت الصفحة أن يتم استثناء المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسر الشهداء والجرحى والأسرى ومن راتبة أقل من 2000 شيكل من تلك الخصومات.

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