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فلسطين: 15% من مجمل إصابات (كورونا) لا تزال نشطة.. وثماني محافظات خالية

فلسطين: 15% من مجمل إصابات (كورونا) لا تزال نشطة.. وثماني محافظات خالية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) تبلغ 15% من مجمل الإصابات التي تم تسجيلها في فلسطين.

وأضافت  الكيلة في بيان عبر موقع الصحة الرسمي، اليوم الاثنين، أن الإصابات النشطة، هي التي لا تزال مصابة بالفيروس، وتشير نتائجها المخبرية إلى نتائج إيجابية حتى اليوم.

وتابعت، أن مجمل الإصابات في فلسطين ارتفع إلى 628 إصابة، بعد تسجيل حالة جديدة في منطقة حجة بمحافظة قلقيلية.

وأوضحت  الكيلة، أن الإصابات النشطة تتوزع في 4 مناطق، وهي: محافظة القدس 23 حالة، ومحافظة الخليل 17 حالة، ومحافظة قلقيلية 14 حالة، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 42 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 527 حالة، أي ما نسبته 84% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ويبلغ عدد المتواجدين في الحجر المنزلي 19721 مواطناً ومواطنة، فيما بلغ العدد الإجمالي، للذين دخلوا الحجر المنزلي 94109 مواطناً ومواطنة.

يشار إلى أن ثماني محافظات لا تزال خالية من أي إصابة نشطة بفيروس (كورونا)، وهي: نابلس، وطولكرم، ورام الله والبيرة، وسلفيت، وطوباس، وأريحا والأغوار، وجنين، وبيت لحم.


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