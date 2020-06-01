الاحتلال يجرف أراضي شرق مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.



وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية تضم دبابات وجرافات انطلقت من موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين بحي الزيتون شرق المدينة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع في المكان.



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها.