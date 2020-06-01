عاجل

  • أبو بكر: البنوك مستمرة بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء لحين تطوير مؤسسة مصرفية لهم

شؤون فلسطينية

"التربية": تمديد الحلقة الأولى من تأمل حتى نهاية حزيران

"التربية": تمديد الحلقة الأولى من تأمل حتى نهاية حزيران
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، تمديد الحلقة الأولى من فضاء تأمل التفاعلي، المشهد الكوروني، حتى الثلاثين من حزيران الحالي، إذ جاء ذلك بعد ورود عدد من الطلبات بتمديد هذه الحلقة؛ لإتاحة المجال لعدد أكبر من الطلبة للمشاركة فيها.
وبينت الوزارة أن تأمل حصد خلال الفترة الماضية ما مجموعه 1185 مشاركة من الطلبة من مختلف الصفوف ومحافظات الوطن، علماً بأن الحلقة الأولى "المشهد الكوروني" تستهدف الطلبة من الصف الخامس وحتى الثاني عشر.

أما على صعيد مجموعة تأمل عبر موقع فيسبوك، فقد شارك خلال الشهرين الماضيين ما يقارب 6000 عضو من مختلف محافظات الوطن، إضافة إلى 1000 عضو من الدول العربية الشقيقة، مثل مصر، والعراق، وسوريا، وليبيا، ودول المغرب العربي وغيرها. وقد كان هناك تفاعل مميز من الطلبة والمعلمين وغيرهم في هذه المجموعة، حيث شاركوا آراءهم حول تساؤلات تأمل المتعلقة بالمشهد الكوروني، والعديد من الرسومات، والعروض ومقاطع الفيديو التي أنتجها الطلبة في ظل هذه الأزمة.
يذكر أن "التربية" أطلقت فضاء تأمل في دعوة منها لأبنائها الطلبة للتأمّل والتفكّر والبحث والحوار؛ وانطلاقاً من توجهاتها الرامية؛ لتوظيف الإمكانات المتاحة؛ لتعزيز التواصل مع طلبة المدارس، وإتاحة المجال أمامهم لطرح أفكارهم والتعرف على تجارب جديدة.

وستعمل الوزارة، بعد انتهاء الحلقة الأولى، على رصد كافة المشاركات التي وصلتها؛ لنشرها في كافة المدارس، واختيار المشاركات المميزة لتعميمها على مستوى الوطن، واستضافة بعض الطلبة عبر وسائل الإعلام ومكافأتهم.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُبعد المقدسي أحمد أبو غزالة عن الأقصى أسبوعًا

الاحتلال يُبعد المقدسي أحمد أبو غزالة عن الأقصى أسبوعًا

الآن.. رواتب موظفي السلطة المتقاعدين على الصرافات الآلية في البنوك

الآن.. رواتب موظفي السلطة المتقاعدين على الصرافات الآلية في البنوك

فلسطين: 15% من مجمل إصابات (كورونا) لا تزال نشطة.. وثماني محافظات خالية

فلسطين: 15% من مجمل إصابات (كورونا) لا تزال نشطة.. وثماني محافظات خالية

الاحتلال يجرف أراضي شرق مدينة غزة

الاحتلال يجرف أراضي شرق مدينة غزة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

هيئة الأسرى: تفاقم الوضع الصحي للأسير فتحي النجار

هيئة الأسرى: تفاقم الوضع الصحي للأسير فتحي النجار

الخارجية: اعترافات بتبني إدارة ترامب مشاريع الضم التي ينفذها الاحتلال بالقدس والأغوار

الخارجية: اعترافات بتبني إدارة ترامب مشاريع الضم التي ينفذها الاحتلال بالقدس والأغوار

الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُبعد المقدسي أحمد أبو غزالة عن الأقصى أسبوعًا

الاحتلال يُبعد المقدسي أحمد أبو غزالة عن الأقصى أسبوعًا

الاحتلال يجرف أراضي شرق مدينة غزة

الاحتلال يجرف أراضي شرق مدينة غزة

&#34;التربية&#34;: تمديد الحلقة الأولى من تأمل حتى نهاية حزيران

"التربية": تمديد الحلقة الأولى من تأمل حتى نهاية حزيران

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

هيئة الأسرى: تفاقم الوضع الصحي للأسير فتحي النجار

هيئة الأسرى: تفاقم الوضع الصحي للأسير فتحي النجار

الخارجية: اعترافات بتبني إدارة ترامب مشاريع الضم التي ينفذها الاحتلال بالقدس والأغوار

الخارجية: اعترافات بتبني إدارة ترامب مشاريع الضم التي ينفذها الاحتلال بالقدس والأغوار

الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

أسرى فلسطين: 320 حالة اعتقال خلال مايو بينهم 35 طفلاً و11 امرأة

أسرى فلسطين: 320 حالة اعتقال خلال مايو بينهم 35 طفلاً و11 امرأة

منوعات

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل &#34;لا كاسا دي بابل&#34;؟

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل "لا كاسا دي بابل"؟

محمد وزيري يتحدى هيفاء وهبي بما طالب به

محمد وزيري يتحدى هيفاء وهبي بما طالب به

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

عربي

شاهد.. لبنان: تُجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

شاهد.. لبنان: تُجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

الحكومة العراقية تمنع (خلايا الأزمة) من إعلان أعداد مصابي (كورونا)

الحكومة العراقية تمنع (خلايا الأزمة) من إعلان أعداد مصابي (كورونا)

(كورونا): 141 وفاة و9101 إصابة جديدة الأحد في 19 دولة عربية

(كورونا): 141 وفاة و9101 إصابة جديدة الأحد في 19 دولة عربية

مع تزايد الإصابات.. مصر تصنع مليون كمامة يومياً

مع تزايد الإصابات.. مصر تصنع مليون كمامة يومياً