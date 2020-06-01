عشرات الإصابات الجديدة... (مراقب الدولة) يفتح تحقيقًا واسعًا حول أزمة (كورونا) بإسرائيل



ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بـ (كورونا) ارتفع إلى 17106 إصابات، بينهم 33 مريضاً بحالة الخطر، وعدد الوفيات 285 حالة.



وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في الجيش، 36 جندياً، وأن هناك 385 جندياً بالعزل الصحي.



في سياق مُتصل، أعلم مراقب الدولة متنياهو أنغلمان، مساء أمس الأحد، الحكومة الإسرائيلية، أنه سيشرع بفتح تحقيق واسع النطاق في موضوع أزمة (كورونا) التي شهدها العالم مؤخراً.





ووفقاً لموقع (والا) الإسرائيلي، جاء في إعلان أنغلمان، أن طواقم مراقب الدولة، عملت خلال الشهرين الأخيرين لجمع معلومات عن إدارة أزمة (كورونا)، حيث تخلل النشاطات إجراء لقاءات مع جهات مهنية ورسمية في وزارات الحكومة المختلفة.





هذا وسيفحص المراقب في تقريره الجديد، طبيعة التعاون بين الجهات المختلفة في إدارة الأزمة، بما في ذلك طبيعة عمل هيئة الأمن القومي مع الجهات الأخرى، إضافة إلى دراسة دور مكتب رئيس الحكومة، والجيش، ووزارة الصحة، والمالية، وبنك إسرائيل في التعامل مع الأزمة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.