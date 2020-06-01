مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال في اليوم الثاني من فتحه بعد الإغلاق الذي استمر 69 يوماً.



وانتشرت قوات الاحتلال في المنطقة؛ لحماية المستوطنين أثناء عملية الاقتحام، التي تخللها أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.



وشهد يوم أمس، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في اليوم الأول من فتحه.



وكانت ما تسمى بـ (منظمات الهيكل) المزعوم، دعت المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى، في وقت صعد فيه الاحتلال من استهداف المقدسيين، وملاحقة المرابطين، وإبعادهم عن المسجد؛ لتسهيل اقتحامات المستوطنين، وتنفيذ مخططات ومشاريع تهويدية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، بين المسلمين واليهود.