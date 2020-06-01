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الحكومة العراقية تمنع (خلايا الأزمة) من إعلان أعداد مصابي (كورونا)

الحكومة العراقية تمنع (خلايا الأزمة) من إعلان أعداد مصابي (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
منعت الحكومة العراقية، "خلايا الأزمة" من التصريح بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، وحصرت صلاحية إعلان عدد الإصابات في جميع أنحاء العراق، بوزارة الصحة والبيئة.

وبحسب القرار، فإن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه خلايا الأزمة بمنع التصريح "لأي سبب كان"، وفق ما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية. 

ويأتي هذا القرار وسط تصاعد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في العراق، ومخاوف من كون الوباء قد تفشى بالفعل بين العراقيين بشكل يفوق المعلن عنه.

وقالت مصادر طبية: إن عدداً من مراكز الحجر "قد امتلأ بالفعل"، فيما قالت مصادر أخرى: إن "المستشفيات تجري الفحص لمن تسوء حالتهم كثيراً، أو للملامسين لشخص تأكدت إصابته بالفيروس"، فيما تنصح الباقين بحجر أنفسهم.

وطلب رئيس الوزراء الكاظمي، الأحد، من لجنة أمنية حكومية عليا، اعتبار "الأمن الصحي للمواطنين جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني في ظل تعرض العراق والعالم أجمع لهجمة كورونا".

وسجلت وزارة الصحة العراقية 260 إصابة بفيروس (كورونا)، الأحد، بعد تسجيل نحو 500 حالة يوم السبت، لترتفع أعداد المصابين بشكل مؤكد في العراق إلى 6493 والوفيات إلى 205.

وأعادت الحكومة العراقية، حظر التجوال، وفرضت إجراءات مشددة في أغلب مناطق العراق، بعد أيام من تخفيف إجراءات الحظر، كما أغلقت محافظات مثل النجف وصلاح الدين مداخلها بوجه القادمين من محافظات أخرى.

وقال متخصص صحي عراقي لوكالة الأنباء الرسمية، إن العراق "يشهد موجة ثانية من الوباء".

وأضاف المتخصص عبد الستار حمادي، أن الموجة الأولى كانت "خفيفة" لكن "العراق تضرر بالموجة الثانية التي ضربت أيضاً دولاً أخرى في المنطقة".

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