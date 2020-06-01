الكشف عن هدف هجمات السايبر الإيرانية على إسرائيل





وبحسب ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن القناة الـ 13، صباح اليوم الاثنين، فإن هدف هجمات السايبر الإيرانية الأخيرة على إسرائيل، هو تسميم المياه من خلال زيادة كمية الكلور بها.





وبحسب القناة، قالت صحيفة ( Financial Time) البريطانية، إن "هدف هجمات السايبر المنسوبة لإيران، كانت تسميم مياه الشرب في إسرائيل، من خلال زيادة نسبة الكلور".





وأضافت الصحيفة البريطانية، أن "الهجمات الإيرانية كانت ستتسبب في تعطيل منظومة ضخ المياه، وإصابة المئات من الإسرائيليين بحالات التسمم".





وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن إيران نفت التقارير البريطانية، التي تتحدث عن وقوفها خلف هجمات السايبر الأخيرة، التي استهدفت منشآت المياه الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنكشفت تقارير بريطانية، عن هدف هجمات السايبر المنسوبة لإيران، على منشآت المياه الإسرائيلية، بحسب ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.