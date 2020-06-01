دولي

الكشف عن هدف هجمات السايبر الإيرانية على إسرائيل

الكشف عن هدف هجمات السايبر الإيرانية على إسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تقارير بريطانية، عن هدف هجمات السايبر المنسوبة لإيران، على منشآت المياه الإسرائيلية، بحسب ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية. 

وبحسب ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن القناة الـ 13، صباح اليوم الاثنين، فإن هدف هجمات السايبر الإيرانية الأخيرة على إسرائيل، هو تسميم المياه من خلال زيادة كمية الكلور بها. 

وبحسب القناة، قالت صحيفة ( Financial Time) البريطانية، إن "هدف هجمات السايبر المنسوبة لإيران، كانت تسميم مياه الشرب في إسرائيل، من خلال زيادة نسبة الكلور". 

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن "الهجمات الإيرانية كانت ستتسبب في تعطيل منظومة ضخ المياه، وإصابة المئات من الإسرائيليين بحالات التسمم". 

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن إيران نفت التقارير البريطانية، التي تتحدث عن وقوفها خلف هجمات السايبر الأخيرة، التي استهدفت منشآت المياه الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

عشرات الإصابات الجديدة... (مراقب الدولة) يفتح تحقيقًا واسعًا حول أزمة (كورونا) بإسرائيل

عشرات الإصابات الجديدة... (مراقب الدولة) يفتح تحقيقًا واسعًا حول أزمة (كورونا) بإسرائيل

إثيوبيا ترد على احتجاج السودان: لا يُوجد سبب للدخول في عداء

إثيوبيا ترد على احتجاج السودان: لا يُوجد سبب للدخول في عداء

شاهد: احتجاجات (لا أستطيع التنفس) تعم أمريكا.. وإحراق قبو كنيسة ومقر &#34;اتحاد العمال&#34;

شاهد: احتجاجات (لا أستطيع التنفس) تعم أمريكا.. وإحراق قبو كنيسة ومقر "اتحاد العمال"

سي إن إن: ترامب اختبأ بقبو مُحصن خلال مظاهرات (فلويد) أمام البيت الأبيض

سي إن إن: ترامب اختبأ بقبو مُحصن خلال مظاهرات (فلويد) أمام البيت الأبيض

الاحتجاجات الأمريكية وزيادة إصابات (كورونا) تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح اليوم

الاحتجاجات الأمريكية وزيادة إصابات (كورونا) تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح اليوم

(كورونا) يعاود التفشي في بعض المحافظات الإيرانية

(كورونا) يعاود التفشي في بعض المحافظات الإيرانية

روسيا تصادق على أول دواء مضاد لفيروس (كورونا)

روسيا تصادق على أول دواء مضاد لفيروس (كورونا)

استدعاء السفير الإيراني في كييف على خلفية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

استدعاء السفير الإيراني في كييف على خلفية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرف أراضي شرق مدينة غزة

الاحتلال يجرف أراضي شرق مدينة غزة

&#34;التربية&#34;: تمديد الحلقة الأولى من تأمل حتى نهاية حزيران

"التربية": تمديد الحلقة الأولى من تأمل حتى نهاية حزيران

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

هيئة الأسرى: تفاقم الوضع الصحي للأسير فتحي النجار

هيئة الأسرى: تفاقم الوضع الصحي للأسير فتحي النجار

الخارجية: اعترافات بتبني إدارة ترامب مشاريع الضم التي ينفذها الاحتلال بالقدس والأغوار

الخارجية: اعترافات بتبني إدارة ترامب مشاريع الضم التي ينفذها الاحتلال بالقدس والأغوار

الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

أسرى فلسطين: 320 حالة اعتقال خلال مايو بينهم 35 طفلاً و11 امرأة

أسرى فلسطين: 320 حالة اعتقال خلال مايو بينهم 35 طفلاً و11 امرأة

22 يومًا على إضراب الأسير سامي جنازرة

22 يومًا على إضراب الأسير سامي جنازرة

منوعات

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل &#34;لا كاسا دي بابل&#34;؟

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل "لا كاسا دي بابل"؟

محمد وزيري يتحدى هيفاء وهبي بما طالب به

محمد وزيري يتحدى هيفاء وهبي بما طالب به

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

للمرة الثانية.. انفصال تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي

للمرة الثانية.. انفصال تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي

عربي

الحكومة العراقية تمنع (خلايا الأزمة) من إعلان أعداد مصابي (كورونا)

الحكومة العراقية تمنع (خلايا الأزمة) من إعلان أعداد مصابي (كورونا)

(كورونا): 141 وفاة و9101 إصابة جديدة الأحد في 19 دولة عربية

(كورونا): 141 وفاة و9101 إصابة جديدة الأحد في 19 دولة عربية

مع تزايد الإصابات.. مصر تصنع مليون كمامة يومياً

مع تزايد الإصابات.. مصر تصنع مليون كمامة يومياً

السودان يمدد حظر التجوال لمدة أسبوعين

السودان يمدد حظر التجوال لمدة أسبوعين