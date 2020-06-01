إثيوبيا ترد على احتجاج السودان: لا يُوجد سبب للدخول في عداء





وكانت الخارجية السودانية، أعلنت أنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي، احتجاجاً على "توغل مليشيات أثيوبية مسنودة من الجيش الأثيوبي، واعتدائها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين من بينهم أطفال، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.



وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية على أهمية "احتواء الوضع على الأرض، وتجنب أي توتر إضافي"، وقالت إن على البلدين العمل معاً من خلال الآليات العسكرية القائمة لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث، والتحقيق فيه بشكل مشترك.



وأضافت الخارجية الإثيوبية أنه "لا يوجد سبب لتدخل البلدان في العداء"، داعية إلى "استمرار التعاون الوثيق بين الإدارات المحلية والإقليمية لضمان السلام والأمن في المنطقة الحدودية"، وتابعت بالقول: "نرى أنه من الأفضل معالجة مثل هذه الحوادث من خلال المناقشات الدبلوماسية على أساس العلاقات الودية والتعايش السلمي بين البلدين".



وكان المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، صرح الخميس الماضي، بأن "مليشيات اثيوبية مسنودة بالجيش الاثيوبي واصلت تعديها على الأراضي والموارد السودانية"، مضيفاً: أنه "رغم ذلك الاعتداء ما زالت القوات المسلحة، تمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه الأعمال العدائية والإجرامية".

رام الله - دنيا الوطناعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، أنه "لا يوجد سبب للدخول في عداء"، وذلك رداً على احتجاج السودان الرسمي ضد ما وصفه بـ"الاعتداء الآثم" من ميليشيات إثيوبية، قال إنها مدعومة من الجيش الإثيوبي داخل الأراضي السودانية.وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان نقلته (سي ان ان)، إنها تعرب عن "تعاطفها العميق وتعازيها لأسر ضحايا البلدين"، مشيرة إلى ما حدث في المنطقة الحدودية بين إثيوبيا والسودان.