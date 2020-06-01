شاهد: احتجاجات (لا أستطيع التنفس) تعم أمريكا.. وإحراق قبو كنيسة ومقر "اتحاد العمال"

تواصلت الاضطرابات، وفرضت السلطات حظر التجول في عدد من المدن الأمريكية الكبرى، عندما نزل المحتجون إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم لوفاة رجل أسود، ظهر في مقطع فيديو، وهو يجد صعوبة في التنفس، بينما يجثو رجل شرطة أبيض على رقبته.



