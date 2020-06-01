شاهد: احتجاجات (لا أستطيع التنفس) تعم أمريكا.. وإحراق قبو كنيسة ومقر "اتحاد العمال"
رام الله - دنيا الوطن
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض في وقت متأخّر الأحد، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأميركيّة خلال ليلةٍ سادسة من التظاهرات التي تعمّ أنحاء البلاد.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، عن مصادر في شرطة واشنطن تأكيدها أن متظاهرين أقدموا على اشعال حريق في قبو كنيسة سانت جونز، قبالة البيت الأبيض، وفي مقر الاتحاد الأميركي للعمال، وهو أكبر نقابة عمالية في الولايات المتحدة.
كما أكد مصدر في جهاز الخدمة السرية، إصابة 50 من عناصره على الأقل في الاشتباكات في محيط البيت الأبيض.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الناس الذين تجمّعوا، وهم يهتفون، ويشعلون النيران، ويحملون لافتات احتجاجيّة.
وفُرض حظر للتجوّل الأحد في واشنطن، بعد خروج تظاهرات جديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلديّة العاصمة موريل باوزر.
وكتب باوزر على (تويتر) أنّ حظر التجوّل، سيكون ساري المفعول بدءاً من الساعة "23,00 الأحد حتّى الساعة 06,00 الاثنين"، مضيفاً أنّه أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة لدعم الشرطة.
وتجمع مئات الأشخاص مساء الأحد، أمام البيت الأبيض الذي وُضع تحت حراسة مشدّدة، وفي اليوم السابق، كانت واشنطن على غرار مدن أخرى في البلد، مسرحاً لتوتّرات ومشاهد غضب.
وكانت وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا، سبباً لاحتجاجات عنيفة، أجبرت قوّات الحرس الوطني على تسيير دوريّات في مدن أميركيّة عدّة الأحد.
تواصلت الاضطرابات، وفرضت السلطات حظر التجول في عدد من المدن الأمريكية الكبرى، عندما نزل المحتجون إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم لوفاة رجل أسود، ظهر في مقطع فيديو، وهو يجد صعوبة في التنفس، بينما يجثو رجل شرطة أبيض على رقبته.
وردد المحتجون هتاف "لا أستطيع التنفس"، في إشارة إلى الكلمات التي قالها جورج فلويد، وهو يحتضر.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض في وقت متأخّر الأحد، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأميركيّة خلال ليلةٍ سادسة من التظاهرات التي تعمّ أنحاء البلاد.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، عن مصادر في شرطة واشنطن تأكيدها أن متظاهرين أقدموا على اشعال حريق في قبو كنيسة سانت جونز، قبالة البيت الأبيض، وفي مقر الاتحاد الأميركي للعمال، وهو أكبر نقابة عمالية في الولايات المتحدة.
كما أكد مصدر في جهاز الخدمة السرية، إصابة 50 من عناصره على الأقل في الاشتباكات في محيط البيت الأبيض.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الناس الذين تجمّعوا، وهم يهتفون، ويشعلون النيران، ويحملون لافتات احتجاجيّة.
وفُرض حظر للتجوّل الأحد في واشنطن، بعد خروج تظاهرات جديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلديّة العاصمة موريل باوزر.
وكتب باوزر على (تويتر) أنّ حظر التجوّل، سيكون ساري المفعول بدءاً من الساعة "23,00 الأحد حتّى الساعة 06,00 الاثنين"، مضيفاً أنّه أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة لدعم الشرطة.
وتجمع مئات الأشخاص مساء الأحد، أمام البيت الأبيض الذي وُضع تحت حراسة مشدّدة، وفي اليوم السابق، كانت واشنطن على غرار مدن أخرى في البلد، مسرحاً لتوتّرات ومشاهد غضب.
وكانت وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا، سبباً لاحتجاجات عنيفة، أجبرت قوّات الحرس الوطني على تسيير دوريّات في مدن أميركيّة عدّة الأحد.
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