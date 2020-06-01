صور.. المغرب: تدنيس النصب التذكاري للزعيم اليوسفي بـ (الفضلات) بعد وفاته بأيام





وبحسب صحيفة (رأي اليوم)، عمد المخربون إلى التدنيس بـ (الفضلات)، للنصب التذكاري، بعدما نزعوا عنه كل تلك الورود والرسائل التأبينية، بحق رجل يعتبره المغاربة أجمع رجل سياسة بقامة الدهر، وأحد رجالات السياسة الكبار، والذي وافته المنية، عن عمر يناهز 96 سنة.





وأشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 30 تموز/ يوليو 2016، على تدشين شارع عبد الرحمن اليوسفي بطنجة.





المشهد الغريب الذي شكل صدمة لعدد من المغاربة، كان أمس فقط مختلفاً تماماً، بعد أن قام مجموعة من الطنجاويين بوضع شموع وورود وكلمات رثاء في حقّ الراحل على النصب المذكور، وسط إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المبادرة التي تعترف بما قدمه ابن طنجة للبلاد.





الصدمة تمخضت بسرعة، وأفرزت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، التي استنكرت بشدة هذه الفعلة الغريبة.





وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، وبأمر من النيابة العامة، وسيشمل التحقيق الاستعانة بكاميرات مراقبة مثبتة بالشارع والمتواجدة بعمارات سكنية، ومحلات تجارية في الجوار.













شاهد: مراسم تشييع جنازة الوزير الأول الأسبق عبد الرحمن اليوسفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء





رام الله - دنيا الوطنتفاجأ المغاربة، أمس الأحد، بتدنيس النصب التذكاري للزعيم الوطني المغربي الراحل عبد الرحمن اليوسفي في مدينة طنجة، وذلك بعد ساعات قليلة على وفاته.