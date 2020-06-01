هيئة الأسرى: تفاقم الوضع الصحي للأسير فتحي النجار

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن الأسير فتحي النجار (53 عاماً) من مدينة يطا في الخليل، يعاني من تراجع في حالته الصحية، التي تتفاقم يوماً بعد آخر؛ نتيجة مماطلة إدارة سجن (النقب) في تقديم العلاج المناسب له.



وأوضحت الهيئة، أن النجار محكوم بالسجن (30 عاماً) أمضى منها 18 عاماً، يعاني من أوجاع في منطقة البطن ويتبول الدم كما أنه يعاني من نزيف في الشرج، وترفض إدارة السجن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، لمعرفة أسباب النزيف وعلاجه.



وبينت، أن الأسير النجار، يعاني أيضاً مشاكل في النظر وبأربطة الركبة، وقد خضع سابقاً لعدة عمليات جراحية لإزالة الحصوة والدهنيات، وعملية فتاق قبل نحو 3 سنوات.



وأكدت، أن النجار مثال على مدى الإهمال الطبي الذي يمارس بحق الأسرى المرضى، والذين يتركون بلا علاج وبلا رعاية صحية بشكل ممنهج ومتعمد، استناداً إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في النيل من الأسرى وتصفيتهم والانتقام منهم.