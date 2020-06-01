سي إن إن: ترامب اختبأ بقبو مُحصن خلال مظاهرات (فلويد) أمام البيت الأبيض



ويتظاهر مئات الأشخاص منذ مساء الجمعة خارج البيت الأبيض، تعبيراً عن غضبهم احتجاجاً على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.



وتوسعت المظاهرات في الولايات المتحدة، إلى مناطق أخرى من البلاد، بينها نيويورك ولويزفيل بولاية كنتاكي، فيما فرضت السلطات في مينيابوليس حظر التجول، لإعادة الهدوء إلى المدينة كما وُجهت تهمة "القتل غير العمد" إلى الشرطي الملاحق في القضية.







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رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر أمريكية مسؤولة، أن الرئيس دونالد ترامب، نُقل إلى قبو البيت الأبيض المُحصن (مركز عمليات الطوارئ)، وذلك مع تجمع المتظاهرين من أجل جوروج فلويد، خارج البيت الأبيض.وكشف مسؤول بالبيت الأبيض، ومصدر أمني وفق تصريحات لـ (CNN)، أنه تم نقل الرئيس ترامب لفترة وجيزة إلى مخبأ تحت الأرض بالبيت الأبيض، الجمعة الماضي، مضيفاً "مكث في المخبأ لمدة أقل من ساعة قبل أن يصعد للأعلى مجدداً".وقال المصدر الأمني، ومصدر آخر مُطلع على الحدث: إن زوج الرئيس ميلانيا ترامب وابنهما بارون تم نقلهما إلى المخبأ أيضاً، وأوضح المصدر الأمني، أنه إذا قامت السلطات بنقل ترامب، فسوف تنقل جميع الأشخاص المحميين، بحسب البروتوكول، وهذا يعني ميلانيا وبارون.وقال مصدر آخر: إنه "إذا تم رفع الحالة في البيت الأبيض إلى الدرجة الحمراء، وتم نقل الرئيس إلى مركز عمليات الطوارئ أسفل الجناح الشرقي بالبيت الأبيض، فإن ميلانيا ترامب وبارون، وأي أقارب غيرهم من الدرجة الأولى، سوف يتم نقلهم أيضاً".