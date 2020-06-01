الخارجية: اعترافات بتبني إدارة ترامب مشاريع الضم التي ينفذها الاحتلال بالقدس والأغوار

الإسرائيلية على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين، وهي منشآت لتصليح المركبات وتجارية ومطاعم.





من جهة أخرى كشف الإعلام الإسرائيلي عن "وجود تطابق كبير بين أوامر الإخلاء الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية وبين خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والأغوار"، حيث تتركز عملية الإخلاء وأوامر الهدم والمصادرة في الفترة ما بين 2005 إلى 2018 على الأغوار المحتلة، والتي تشمل ما يقارب 5000 دونم. ووفقاً للاعلام الإسرائيلي أيضاً، فإن هذه الأوامر لا تتعلق بالبناء "غير القانوني" فقط، وإنما أيضاً بإقتحامات زراعية أو تمهيد وتسوية الأرض أو قرارات مصادرة أو تخريب خطوط المياة، أو مطاردة مواشي الفلسطينيين وغيرها، وهذا يشمل الأرض الفلسطينية المستهدفة بجميع تصنيفاتها، سواء أكانت أراضي دولة أو أراضي خاصة، علماً بأن تلك الأوامر الاستعمارية، تصاعدت بشكل ملحوظ بعد إعلان الشق السياسي من ما تسمى (صفقة القرن).







ورأت الوزارة أن هذا التطابق دليل جديد على أن دولة الإحتلال وأذرعها المختلفة، تنفذ عديد الإجراءات والتدابير الإستعمارية التوسعية، التي تهدف إلى تكريس ضم القدس، وفرض القانون الإسرائيلي على مناطق الأغوار منذ سنوات، وتأكيداً جديداً على أن إدارة ترامب، تبنت بالكامل الرواية الإسرائيلية ومخططات دولة الإحتلال التفصيلية، التي تحقق مصالحها وتوسعها الاستعماري على حساب أرض دولة فلسطين، بمعنى أن ما



يأتي هذا، في وقت تصعد به سلطات الإحتلال من بناء عديد المناطق الصناعية للمستوطنين والإسرائيليين، في إطار مخطط استعماري تهويدي قديم متجدد، يهدف إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها، وإلى فصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.تسمى (صفقة القرن) لا تمت بصلة لأية خطة للسلام، إنما هي إعلان أمريكي رسمي، بتبني كامل المشاريع الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية.