(كورونا): 141 وفاة و9101 إصابة جديدة الأحد في 19 دولة عربية

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى مساء الأحد، أن الفيروس أودى بحياة 373337 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، ما يزيد على 6 ملايين، و245 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليونان و782 ألف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 19 دولة، الأحد، عن وفاة 141 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 9101 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في زيادة ملحوظة عن حصيلة وفيات وإصابات السبت، التي كانت 105 وفيات، و8950 إصابة جديدة في 17 دولة عربية.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الأحد، نحو 95 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 2831 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.



ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية، تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الأحد، عن 575 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها إلى 106132 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الإصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة اكثر من مليون و834 ألف شخص، منهم اكثر من 17 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، حتى الآن، والأرقام القادمة من اميركا من المتوقع انها مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.



وتتمركز بريطانيا في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، وتبلغ حصيلة الوفيات لديها 38,489 شخصا، منهم 113 الأحد، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 274762 إصابة، حتى الآن، منهم 1936 إصابة آخر 24 ساعة.



وتستقر إيطاليا عند المركز الثالث، حيث سجلت الأحد، 75 حالة وفاة، من مجموع 33415 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 333 إصابة جديدة؛ لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 232997 حالة مؤكدة، تليها البرازيل التي صعدت الى المركز الرابع، بحصيلة وفيات تبلغ 29101 شخص، منهم 267 الأحد، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 506708 حالات مؤكدة، منهم 8268 في آخر 24 ساعة، أما فرنسا فتراجعت من المركز الرابع إلى الخامس من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28802 وفاة، منهم 31 الأحد، وحصيلة 188882 إصابة، منهم 257 آخر 24 ساعة، تأتي بعدها اسبانيا التي تستقر منذ السبت عند المركز السادس، حيث سجلت حصيلة وفيات تبلغ 27127 شخصا، منهم 2 الأحد، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 286509 أشخاص، منهم 201 في آخر 24 ساعة.



وتقدمت المكسيك من المركز الثامن، الى السابع حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 9779 شخصا، منهم 364 الأحد، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 87512 شخصا، منهم 2885 آخر 24 ساعة، تليها بلجيكا التي تراجعت من المركز السابع الى الثامن، بحصيلة وفيات تبلغ 9467 حالة، منهم 14 الأحد، وحصيلة 58381 إصابة، منهم 195 آخر 24 ساعة، لتأتي ألمانيا التي تستقر عند المركز التاسع عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8605 أشخاص، منهم 5 الأحد، وبحصيلة 183494 إصابة، منهم 200 آخر 24 ساعة.



وتستقر إيران عند المركز العاشر بحصيلة وفيات تبلغ 7797 شخصاً، منهم 63 الأحد، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 151466 إصابة، منهم 2516 آخر 24 ساعة.



واستقرت كندا عند المركز الـ11، بحصيلة وفيات تبلغ 7294 شخصاً، منهم 221 الأحد، كما سجلت 738 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 90928 حالة في البلاد، أما هولندا فاستقرت عند المركز الـ 12 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5956 شخصا، منهم 5 الأحد، وحصيلة اصابات تبلغ 46442 إصابة، منهم 185 آخر 24 ساعة، فيما تستقر الهند التي صعدت مؤخرا عند المركز الـ 13 حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 5408 أشخاص، منهم 223 الأحد، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 190609 أشخاص، منهم 8782 آخر 24 ساعة.



وصعدت روسيا على حساب الصين الى المركز الـ 14 عالميا، لأول مرة، بحصيلة وفيات تبلغ 4693 شخصاً، منهم 138 الأحد، وبحصيلة إصابات تبلغ 405843 شخصاً، منهم 9268 آخر 24 ساعة، لتتراجع الصين بذلك الى المركز الـ 15، بحصيلة وفيات تبلغ 4634 ، دون أن تسجل الأحد، ومنذ أيام مضت، أي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 83001 حالة، منهم إصابتان جديدتان لشخصين خلال 24 ساعة.



141 وفاة و 9101 إصابة جديدة في 19 دولة عربية



وأوضحت الإحصاءات أن 16 دول عربية أعلنت الأحد، عن 141 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، هي: مصر، السودان، السعودية، العراق، الكويت، الجزائر، سلطنة عمان، الصومال، اليمن، قطر، الامارات، البحرين، جيبوتي، المغرب، لبنان، وسوريا، فيما سجلت 3 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



حيث سجلت مصر وفاة 46 شخصاً، من مجموع 959 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 1536 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 24985 حالة، وسجلت السودان وفاة 24 شخصا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 286 شخصا، كما سجلت 226 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5026 حالة حتى الآن، فيما سجلت السعودية 23 حالة وفاة، من مجموع 503 وفيات حتى الان، كما سجلت 1877 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 85261 شخصاً.



وسجلت العراق وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 205 أشخاص، كما سجلت 260 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 6439، كما سجلت الكويت وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 212 شخصاً، كما سجلت 851 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 27043 حالة حتى الآن، وسجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 653 شخصاً، كما سجلت 127 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9394 حالة حتى الآن.



وسجلت سلطنة عمان وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 47 شخصا، كما سجلت 1014 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 11437 حالة حتى الآن، كما سجلت الصومال وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 78 شخصا، كما سجلت 60 إصابة جديدة، من مجموع 1,976 إصابة حتى الآن، فيما سجلت اليمن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 80 شخصاً، كما سجلت 13 إصابة جديدة، من مجموع 323، كما سجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 38 شخصا، كما سجلت 1648 إصابة جديدة، من مجموع 56910 إصابة حتى الآن.



وكذلك سجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 264 شخصاً، كما سجلت 661 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 34557، فيما سجلت البحرين وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 19 شخصا، كما سجلت 605 إصابات جديدة، من مجموع 11398 إصابة حتى الآن.



وسجلت جيبوتي وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 24 شخصا، كما سجلت 160 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 3354، وتوفي شخص واحد في المغرب، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 205 أشخاص، كما سجلت 27 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7807، كما سجلت لبنان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 27 شخصاً، كما تم تسجيل 29 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1220، فيما سجلت سوريا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص، ويبلغ مجموع عدد الاصابات المسجلة في البلاد 122 حالة.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأحد، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت الأردن 5 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 739 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن، وكذلك سجلت تونس، اصابة جديدة واحدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1077 حالة، توفي منهم 48 شخصاً حتى الآن.



وأعلن في فلسطين عن تسجيل إصابة جديدة واحدة لمواطن مخالط لمصاب في قلقيلية، ليرتفع بذلك مجموع الاصابات الى 627 حالة مسجلة حتى الآن، توفي منهم 5 مواطنين، كما أعلن عن تسجيل 4 حالات شفاء جديدة من الفيروس لمصابين من بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل.