الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وانتشرت في المنطقة الأثرية غرب البلدة.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن عدداً من المركبات العسكرية، اقتحمت البلدة، وأغلقت مداخل الساحة الأثرية فيها.



يذكر، أن بلدية سبسطية، تنفذ حاليا مشروع تأهيل في الساحة الأثرية.