الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وانتشرت في المنطقة الأثرية غرب البلدة.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن عدداً من المركبات العسكرية، اقتحمت البلدة، وأغلقت مداخل الساحة الأثرية فيها.
يذكر، أن بلدية سبسطية، تنفذ حاليا مشروع تأهيل في الساحة الأثرية.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وانتشرت في المنطقة الأثرية غرب البلدة.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن عدداً من المركبات العسكرية، اقتحمت البلدة، وأغلقت مداخل الساحة الأثرية فيها.
يذكر، أن بلدية سبسطية، تنفذ حاليا مشروع تأهيل في الساحة الأثرية.
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