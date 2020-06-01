22 يومًا على إضراب الأسير سامي جنازرة

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير سامي جنازرة (47 عاماً) من مخيم الفوار، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (22) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري. وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسير جنازرة، خاض ولا يزال ثلاثة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري منذ عام 2016، والتي تأتي كرد واضح على نهج الاحتلال في سرقة حياة المئات من الفلسطينيين من خلال سياسة الاعتقال الإداري، والتي تُشكل أبرز سياساته.



وأضاف، أن جنازرة واحد بين عشرات الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ أواخر عام 2011، ومنهم من خاض أكثر من إضراب خلال فترات اعتقالهم، في محاولة فاعلة للحد من استمرار عمليات الاعتقال الإدارية.



وتنفذ إدارة سجون الاحتلال سلسلة من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحق الأسير المضرب منذ لحظة إعلانه للإضراب، وتبدأ من عملية العزل الانفرادي في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، إضافة إلى عمليات النقل المتكررة، بهدف إرهاق الأسير والتنكيل به، وممارسة سياسة الترهيب النفسي بحقه، وتُشكل عملية نقلهم إلى المستشفيات المدنية للاحتلال، معركة إضافية تنفذ بحقهم.



يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال، أعادت نقل جنازرة مجدداً إلى زنازين سجن (النقب الصحراوي) عقب نقله مؤخراً إلى عزل سجن (أيلا)، علماً أنه متزوج وله أربعة أبناء، رُزق بأحدهم خلال إضرابه الحالي.