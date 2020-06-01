شؤون فلسطينية

أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة لليوم الاثنين

أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة لليوم الاثنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 1 حزيران/ يونيو 2020، على النحو التالي:

اللحوم:

العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
القعود: 38 شيكلاً.

الدواجن:

طبق البيض
الوزن الكبير: 10 شواكل.
الوزن الوسط: 9 شواكل.
الوزن الصغير: 8 شواكل. 

الدجاج
الدجاج: 10 – 11 شيكلاً
صدر: 25 شيكلاً.
فخد: 12 شيكلاً.
جناح: 9 شواكل.
كبدة: 16 شيكلاً.

الأسماك الطازجة:

فريدي عملاق: 1ك =  40 شيكلاً.
فريدي صغير: 1ك = 15 – 18شيكلاً.
فريدي وسط: 1ك = 25 شيكلاً.
سردينة: 12 شيكلاً.
مليطة: 25 شيكلاً.
سويسي: 33 شيكلاً.
دنيس (برك): 40 شيكلاً.
طرخون: 27 شيكلاً.
حباري: 20 شيكلاً.
غمبري وسط: 35 شيكلا.

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