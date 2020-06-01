أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة لليوم الاثنين

اللحوم:



الدواجن:



طبق البيض

الوزن الكبير: 10 شواكل.

الوزن الوسط: 9 شواكل.

الوزن الصغير: 8 شواكل.



الدجاج

الدجاج: 10 – 11 شيكلاً

صدر: 25 شيكلاً.

فخد: 12 شيكلاً.

جناح: 9 شواكل.

كبدة: 16 شيكلاً.



الأسماك الطازجة:



فريدي عملاق: 1ك = 40 شيكلاً.

فريدي صغير: 1ك = 15 – 18شيكلاً.

فريدي وسط: 1ك = 25 شيكلاً.

سردينة: 12 شيكلاً.

مليطة: 25 شيكلاً.

سويسي: 33 شيكلاً.

دنيس (برك): 40 شيكلاً.

طرخون: 27 شيكلاً.

حباري: 20 شيكلاً.

غمبري وسط: 35 شيكلا.

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 1 حزيران/ يونيو 2020، على النحو التالي:العجل: 36 شيكلاً.بتلو: 40 شيكلاً.الضاني: 45 – 50 شيكلاً.القعود: 38 شيكلاً.