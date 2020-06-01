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الاحتجاجات الأمريكية وزيادة إصابات (كورونا) تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح اليوم

الاحتجاجات الأمريكية وزيادة إصابات (كورونا) تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح اليوم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
الاحتجاجات في أمريكا، وزيادة حالات الإصابة بـ (كورونا) في إسرائيل، بعد العودة للحياة الروتينية، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم. 

القناة 13 الإسرائيلية:

- الحكومة الإسرائيلية، صادقت الليلة على تقليصات جديدة في ميزانيات الوزارات الحكومية، وميزانية خاصة للبطالة. 

- المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيت، يرد على محامي نتنياهو: ادعاءاتك كاذبة ولا أساس لها من الصحة. 

القناة 12 الإسرائيلية:

- تم دفن جثمان الشهيد إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي قتل على يد الشرطة الإسرائيلية بالقدس.

- الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية: الليلة تم نقل الرئيس ترامب إلى ملجأ سري في مدينة واشنطن. 

القناة11 الإسرائيلية– كان: 

- الجيش والشاباك يجريان يوم الأربعاء المقبل لعبة الحرب، لتوقع سيناريوهات التصعيد بالضفة بعد الضم.

- ‏الطائرة الإسرائيلية التي حطت في ‎الخرطوم، حطت مجدداً في الخرطوم وفي عدة دول إفريقية وعربية. 

القناة 7 الإسرائيلية:

- الجيش الإسرائيلي، يجري صباح اليوم، تدريبات عسكرية في مناطق أسدود، وعسقلان، وسديروت، ونيتيفوت.

- وزير التعليم يوأف جلانت، يأمر بفتح تحقيق في تفشي فيروس (كورونا) في المدارس الإسرائيلية بالقدس. 

هآرتس:

- عزل كافة طلاب المدرسة الداخلية بالقدس، و5 مدارس في المدينة تتوقف عن العمل بسبب (كورونا).

- وزارة الصحة: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل إلى 17,106 إصابة، وعدد الوفيات إلى 285 حالة.

 يديعوت أحرونوت:

- ملادينوف: مقتل المعاق إياد الحلاق على يد الشرطة الإسرائيلية بالقدس، مأساة كان يجب عدم حدوثها.

- مراقب الدولة، يبلغ الحكومة الإسرائيلية بأنه بصدد فتح تحقيق حول عودة تفشي فيروس (كورونا) في البلاد. 

معاريف:

- خلال هجوم السايبر الأخير على منشآت المياه في إسرائيل، إيران حاولت زيادة نسبة الكلور في الماء.

- إيران تنفي التقارير التي تتحدث عن وقوفها خلف هجوم السايبر الأخير على منشآت المياه الإسرائيلية. 

يسرائيل هيوم:

- الجريمة في إسرائيل: الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت صباح اليوم شبكة إتجار بالنساء مكونة من 8 أشخاص. 

والا الإسرائيلي:

- شهر على موعد الضم: نتنياهو يحتفظ بالخرائط كسر، وحتى غانتس واشكنازي، لم يطلعوا على هذه الخرائط.

- كورونا في العالم: حصيلة المصابين بـ (كورونا)، بلغت 6,276,407  إصابة، وعدد الوفيات 373,916 حالة.

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