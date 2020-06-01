الاحتجاجات الأمريكية وزيادة إصابات (كورونا) تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح اليوم
رام الله - دنيا الوطن
الاحتجاجات في أمريكا، وزيادة حالات الإصابة بـ (كورونا) في إسرائيل، بعد العودة للحياة الروتينية، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.
الاحتجاجات في أمريكا، وزيادة حالات الإصابة بـ (كورونا) في إسرائيل، بعد العودة للحياة الروتينية، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.
القناة 13 الإسرائيلية:
- الحكومة الإسرائيلية، صادقت الليلة على تقليصات جديدة في ميزانيات الوزارات الحكومية، وميزانية خاصة للبطالة.
- المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيت، يرد على محامي نتنياهو: ادعاءاتك كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
القناة 12 الإسرائيلية:
- تم دفن جثمان الشهيد إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي قتل على يد الشرطة الإسرائيلية بالقدس.
- الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية: الليلة تم نقل الرئيس ترامب إلى ملجأ سري في مدينة واشنطن.
القناة11 الإسرائيلية– كان:
- الجيش والشاباك يجريان يوم الأربعاء المقبل لعبة الحرب، لتوقع سيناريوهات التصعيد بالضفة بعد الضم.
- الطائرة الإسرائيلية التي حطت في الخرطوم، حطت مجدداً في الخرطوم وفي عدة دول إفريقية وعربية.
القناة 7 الإسرائيلية:
- الجيش الإسرائيلي، يجري صباح اليوم، تدريبات عسكرية في مناطق أسدود، وعسقلان، وسديروت، ونيتيفوت.
- وزير التعليم يوأف جلانت، يأمر بفتح تحقيق في تفشي فيروس (كورونا) في المدارس الإسرائيلية بالقدس.
هآرتس:
- عزل كافة طلاب المدرسة الداخلية بالقدس، و5 مدارس في المدينة تتوقف عن العمل بسبب (كورونا).
- وزارة الصحة: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل إلى 17,106 إصابة، وعدد الوفيات إلى 285 حالة.
يديعوت أحرونوت:
- ملادينوف: مقتل المعاق إياد الحلاق على يد الشرطة الإسرائيلية بالقدس، مأساة كان يجب عدم حدوثها.
- مراقب الدولة، يبلغ الحكومة الإسرائيلية بأنه بصدد فتح تحقيق حول عودة تفشي فيروس (كورونا) في البلاد.
معاريف:
- خلال هجوم السايبر الأخير على منشآت المياه في إسرائيل، إيران حاولت زيادة نسبة الكلور في الماء.
- إيران تنفي التقارير التي تتحدث عن وقوفها خلف هجوم السايبر الأخير على منشآت المياه الإسرائيلية.
يسرائيل هيوم:
- الجريمة في إسرائيل: الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت صباح اليوم شبكة إتجار بالنساء مكونة من 8 أشخاص.
والا الإسرائيلي:
- شهر على موعد الضم: نتنياهو يحتفظ بالخرائط كسر، وحتى غانتس واشكنازي، لم يطلعوا على هذه الخرائط.
- كورونا في العالم: حصيلة المصابين بـ (كورونا)، بلغت 6,276,407 إصابة، وعدد الوفيات 373,916 حالة.
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