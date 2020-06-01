الاحتجاجات الأمريكية وزيادة إصابات (كورونا) تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح اليوم





القناة 13 الإسرائيلية:





- الحكومة الإسرائيلية، صادقت الليلة على تقليصات جديدة في ميزانيات الوزارات الحكومية، وميزانية خاصة للبطالة.





- المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيت، يرد على محامي نتنياهو: ادعاءاتك كاذبة ولا أساس لها من الصحة.





القناة 12 الإسرائيلية:





- تم دفن جثمان الشهيد إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي قتل على يد الشرطة الإسرائيلية بالقدس.





- الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية: الليلة تم نقل الرئيس ترامب إلى ملجأ سري في مدينة واشنطن.





القناة11 الإسرائيلية– كان:





- الجيش والشاباك يجريان يوم الأربعاء المقبل لعبة الحرب، لتوقع سيناريوهات التصعيد بالضفة بعد الضم.





- ‏الطائرة الإسرائيلية التي حطت في ‎الخرطوم، حطت مجدداً في الخرطوم وفي عدة دول إفريقية وعربية.





القناة 7 الإسرائيلية:





- الجيش الإسرائيلي، يجري صباح اليوم، تدريبات عسكرية في مناطق أسدود، وعسقلان، وسديروت، ونيتيفوت.





- وزير التعليم يوأف جلانت، يأمر بفتح تحقيق في تفشي فيروس (كورونا) في المدارس الإسرائيلية بالقدس.





هآرتس:





- عزل كافة طلاب المدرسة الداخلية بالقدس، و5 مدارس في المدينة تتوقف عن العمل بسبب (كورونا).





- وزارة الصحة: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل إلى 17,106 إصابة، وعدد الوفيات إلى 285 حالة.





يديعوت أحرونوت:





- ملادينوف: مقتل المعاق إياد الحلاق على يد الشرطة الإسرائيلية بالقدس، مأساة كان يجب عدم حدوثها.





- مراقب الدولة، يبلغ الحكومة الإسرائيلية بأنه بصدد فتح تحقيق حول عودة تفشي فيروس (كورونا) في البلاد.





معاريف:





- خلال هجوم السايبر الأخير على منشآت المياه في إسرائيل، إيران حاولت زيادة نسبة الكلور في الماء.





- إيران تنفي التقارير التي تتحدث عن وقوفها خلف هجوم السايبر الأخير على منشآت المياه الإسرائيلية.





يسرائيل هيوم:





- الجريمة في إسرائيل: الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت صباح اليوم شبكة إتجار بالنساء مكونة من 8 أشخاص.





والا الإسرائيلي:





- شهر على موعد الضم: نتنياهو يحتفظ بالخرائط كسر، وحتى غانتس واشكنازي، لم يطلعوا على هذه الخرائط.





- كورونا في العالم: حصيلة المصابين بـ (كورونا)، بلغت 6,276,407 إصابة، وعدد الوفيات 373,916 حالة.

رام الله - دنيا الوطنالاحتجاجات في أمريكا، وزيادة حالات الإصابة بـ (كورونا) في إسرائيل، بعد العودة للحياة الروتينية، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.