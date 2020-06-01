مشعل يدعو لاستمرار أساطيل الحرية لكسر حصار غزة والدفاع عن المقدسات

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وجه خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة (حماس) تحية إلى كل من شارك في أسطول الحرية وسفينة (مرمرة) وشهدائها، وأشاد بتضحياتهم، ودعا إلى استكمال إرسال هذه الأساطيل، لأن قطاع غزة لا زال تحت الحصار.



كلام مشعل، جاء الليلة، في اللقاء الذي نظمته هيئة الإغاثة الإنسانية في تركيا (IHH) في الذكرى السنوية العاشرة لأسطول الحرية، وشهداء سفينة مرمرة، التي استشهد فيها عشرة من المشاركين، بعدما اعتدت عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مشعل: (نستذكر بكل فخر واعتزاز ووفاء الشهداء الأعزاء العشرة، الذين اتجهوا نحو فلسطين؛ لكسر الحصار عن قطاع غزة وضحوا بأرواحهم في سبيل القيم والإنسانية).



أضاف مشعل: (إنه الدم التركي العزيز، الذي انتصر لفلسطين، كما انتصر لتركيا، ومكانة هؤلاء الشهداء في القلوب).



ووجه مشعل: (الشكر لكل من شارك في السفينة على نبلكم وشجاعتكم، وعلى قيم الإنسانية والأخلاق والرجولة، لانكم واجهتم الخطر).



ودعا إلى (مواصلة هذه المسيرة، والأهداف التي انطلقتم من أجلها، فغزة لا زالت تحت الحصار، وشعبنا تحت الاحتلال، لا بل هناك اليوم (صفقة القرن) التي تستهدف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والمسجد الأقصى، وضم الضفة الغربية وغور الأردن، والتآمر على حق عودة اللاجئين).



وأكد على: (ضرورة استمرار هذه المسيرات، وليكن شعارها نريد كسر الحصار عن غزة، والدفاع عن القدس والأقصى، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين).