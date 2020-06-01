شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلتين، طالت عدداً من المواطنين، بينهم أطفال وأسرى محررون.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل الأسير المحرر القيادي في حركة (حماس) إياد ناصر في ضاحية شويكة بطولكرم، وسلمت عائلته بلاغاً لتسليم نفسه، علماً بأنه معتقل سياسي، أفرج عنه قبل أسابيع من سجون السلطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين عبد الله مصطفى أبو شاش، ومحمد سليم حنون من بلدة عنبتا، ونضال عرفات خصيب من قفين بطولكرم.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال، الطالب في الثانوية العامة، أمين عماد الصليبي، والفتى خليل إياد زعاقيق من بيت أمر، إضافة لفاكر شريف أبو راس، والأسير المحرر أحمد سلامة أبو راس من بلدة دورا.

 
أما في رام الله، فاعتقلت قوات الاحتلال أربعة أطفال قرب مخيم الجلزون، والطفل راسم سليمان غرة من قرية كفر مالك، والشاب عمرو أبو قرع من المزرعة الغربية.

وامتدت الاعتقالات إلى مدينة نابلس، حيث أعلن الاحتلال عن اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين قرب قرية سالم، مدعياً العثور بحوزتهم على عبوات حارقة.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يونس مزهر من مخيم قلنديا، والشاب إيهاب نجيب من باب الأسباط في القدس المحتلة.

وتشن قوات الاحتلال، حملات اعتقال شبه يومية، تطال عشرات المواطنين من مختلف مدن الضفة الغربية.

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